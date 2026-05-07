Сутки в Запорожской области: двое погибших и 12 раненых

За прошедшие сутки российские военные нанесли 797 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"Два человека погибли, еще 12 ранены в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы", - говорится в сообщении

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 23 авиаудара по Запорожью, Новониколаевке, Кушугуму, Малокатериновке, Камышевахе, Барвиновке, Любицкому, Шевченковскому, Таврийскому, Желтой Круче, Мировке, Новосолоном, Верхней Терсе, Ровном, Свободе, Червоном Яру, Воздвижке, Гуляйпольском, Чаривном, Новоселовке, Егоровке и Долинке.

569 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Лысогорку, Каневское, Марьевку, Славное, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цвитковое, Варваровку, Еленокстантиновку, Прилуки, Доброполье, Злагоду и Рыбное.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Новоданиловке.

204 артиллерийских удара пришлись на Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Еленоконстантиновку, Доброполье и Злагоду.

