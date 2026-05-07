Day in Zaporizhia region: two dead and 12 wounded
Over the past 24 hours, Russian forces have carried out 797 strikes on 50 settlements in the Zaporizhzhia region.
According to Censor.NET, this was reported by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration.
"Two people were killed and 12 others wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhzhia, the Zaporizhzhia district, and the Polohivskyi district," the statement said
Airstrikes and UAV attacks
Russian forces carried out 23 airstrikes on Zaporizhzhia, Novomykolaivka, Kushuhum, Malokaterynivka, Komyshuvakha, Barvynivka, Liubytske, Shevchenkivske, Tavriiske, Zhovta Krucha, Myrivka, Novosolone, Verkhnia Tersia, Rivne, Svoboda, Chervonyi Yar, Vozdvyzhivka, Huliaipilske, Charivne, Novoselivka, Yehorivka, and Dolynka.
569 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Lysohirka, Kanivske, Mariivka, Slavne, Bilenke, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Pryluky, Dobropillia, Zlahoda, and Rybne.
Shelling from MLRS and artillery
One MLRS strike on Novodanylivka was recorded.
204 artillery strikes hit Novoiakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychnyi, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Dobropillia, and Zlahoda.
Please wait...
Forgot your password or login? Restore password