ENG
Censor.NET on Facebook Censor.NET on X/Twitter Censor.NET on Telegram Censor.NET on YouTube Android App iOS App RSS
4357 visitors online
News Shelling of the Zaporizhzhia region
439 1

Day in Zaporizhia region: two dead and 12 wounded

Shelling of the Zaporizhzhia region on May 6

Over the past 24 hours, Russian forces have carried out 797 strikes on 50 settlements in the Zaporizhzhia region.

According to Censor.NET, this was reported by Ivan Fedorov, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration.

More news on the Censor.NET Telegram channel

"Two people were killed and 12 others wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhzhia, the Zaporizhzhia district, and the Polohivskyi district," the statement said

Airstrikes and UAV attacks

Russian forces carried out 23 airstrikes on Zaporizhzhia, Novomykolaivka, Kushuhum, Malokaterynivka, Komyshuvakha, Barvynivka, Liubytske, Shevchenkivske, Tavriiske, Zhovta Krucha, Myrivka, Novosolone, Verkhnia Tersia, Rivne, Svoboda, Chervonyi Yar, Vozdvyzhivka, Huliaipilske, Charivne, Novoselivka, Yehorivka, and Dolynka.

569 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Vilniansk, Lysohirka, Kanivske, Mariivka, Slavne, Bilenke, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Pryluky, Dobropillia, Zlahoda, and Rybne.

Shelling from MLRS and artillery

One MLRS strike on Novodanylivka was recorded.

204 artillery strikes hit Novoiakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychnyi, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Dobropillia, and Zlahoda.

Read more: Russian forces shelled Orikhiv stele bearing symbols of AFU brigades: RMA is already working on its restoration

Author: 

Zaporizhzhya (716) shoot out (17171) Zaporizhzhia region (2071) Zaporizkyy district (352) Polohivskyy district (302)
Share:
Summarize:
 Support Censor.NET
 
 