Доба на Запоріжжі: двоє загиблих та 12 поранених

Минулої доби російські військові завдали 797 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Двоє людей загинуло, ще 12 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький та Пологівський райони", - йдеться в повідомленні

Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Кушугуму, Малокатеринівці, Комишувасі, Барвинівці, Любицькому, Шевченківському, Таврійському, Жовтій Кручі, Мирівці, Новосолоному, Верхній Терсі, Рівному, Свободі, Червоному Яру, Воздвижівці, Гуляйпільському, Чарівному, Новоселівці, Єгорівці та Долинці.

569 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Лисогірку, Канівське, Мар’ївку, Славне, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля, Злагоду та Рибне.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Новоданилівці.

204 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Злагоді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли Оріхівську стелу з символами бригад ЗСУ: ОВА вже працює над її відновленням