Рашисти обстріляли Оріхівську стелу з символами бригад ЗСУ: ОВА вже працює над її відновленням

Російські війська знищили меморіал біля стели на в'їзді до Оріхівського району, де майоріли прапори та символіка українських підрозділів, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, на стелі лишали свою символіку не тільки бойові підрозділи, а й волонтери та партнери регіону.

"Сьогодні [тут] те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу. Та Оріхівська стела — стійка. Як і мешканці незламного Запоріжжя. Усе пошкоджене — відновимо. Прапори — повернемо. Вже працюємо", - написали в ОВА.

Обстріли області

Також російська армія завдала удару по Жовтій Кручі в Запорізькому районі. Одна людина загинула, дві - поранені. Росіяни застосували керовану авіабомбу.

Зазначимо, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, Оріхів нині перебуває за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

