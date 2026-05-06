Рашисти обстріляли Оріхівську стелу з символами бригад ЗСУ: ОВА вже працює над її відновленням

Російські війська знищили меморіал біля стели на в'їзді до Оріхівського району, де майоріли прапори та символіка українських підрозділів, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, на стелі лишали свою символіку не тільки бойові підрозділи, а й волонтери та партнери регіону.

"Сьогодні [тут] те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу. Та Оріхівська стела — стійка. Як і мешканці незламного Запоріжжя. Усе пошкоджене — відновимо. Прапори — повернемо. Вже працюємо", - написали в ОВА.

Оріхівська стела

Обстріли області

Також російська армія завдала удару по Жовтій Кручі в Запорізькому районі. Одна людина загинула, дві - поранені. Росіяни застосували керовану авіабомбу.

  • Зазначимо, за словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, Оріхів нині перебуває за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. 

Зайві гроші, чи думають, що більше не прилетить ? Зе-мародери четвертої стадії.
06.05.2026 20:59 Відповісти
Зря Вы так. Символы тоже имеют большое значение, не зря же ***** так упёрто проводит каждый год т.н. "парад победы"
06.05.2026 21:04 Відповісти
Я зрозумів! Треба на кожній ТЕЦ/ТЕС/ЛЕП встановити прапори підрозділів/волонтерів, які боронили Київщину/Чернігівщину/Сумщину/Харківщину/Херсонщину/Миколаївщину (і т.д.) або допомагали підрозділам оборони і тоді їх (оті ТЕЦ/ТЕС/ЛЕП ну і + ТП) будуть відновлювати миттєво! Чи нє? Я щось не так зрозумів?
06.05.2026 21:05 Відповісти
Ти покакав.
06.05.2026 21:06 Відповісти
Правда ця стела вдвічі ближче до Запоріжжя, ніж до Оріхова. Тому її так і втикали прапорцями .
06.05.2026 21:23 Відповісти
 
 