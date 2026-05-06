РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
1 068 5

Рашисты обстреляли Ореховскую стелу с символами бригад ВСУ: ОВА уже работает над ее восстановлением

Российские войска уничтожили мемориал у стелы на въезде в Ореховский район, где развевались флаги и символика украинских подразделений, ведущих оборону на Запорожском направлении.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По его словам, на стеле оставляли свою символику не только боевые подразделения, но и волонтеры и партнеры региона.

"Сегодня [здесь] то, что враг всегда оставляет после себя: разрушения и пустоту. Но Ореховская стела — стойкая. Как и жители несокрушимого Запорожья. Все поврежденное — восстановим. Флаги — вернем. Уже работаем", — написали в ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Запорожье: из-за атак РФ 12 человек погибли, еще 49 ранены. ФОТО

Ореховская стела

Обстрелы области

Также российская армия нанесла удар по Желтой Круче в Запорожском районе. Один человек погиб, двое — ранены. Россияне применили управляемую авиабомбу.

  • Отметим, по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, Орехов сейчас находится в 15 километрах от линии боевого столкновения. 

Читайте также: Российские войска пытаются продвинуться к Орехову в Запорожской области, - Силы обороны юга

Автор: 

обстрел (32473) Запорожская область (4327) Пологовский район (404) Орехов (43)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зайві гроші, чи думають, що більше не прилетить ? Зе-мародери четвертої стадії.
показать весь комментарий
06.05.2026 20:59 Ответить
Зря Вы так. Символы тоже имеют большое значение, не зря же ***** так упёрто проводит каждый год т.н. "парад победы"
показать весь комментарий
06.05.2026 21:04 Ответить
Я зрозумів! Треба на кожній ТЕЦ/ТЕС/ЛЕП встановити прапори підрозділів/волонтерів, які боронили Київщину/Чернігівщину/Сумщину/Харківщину/Херсонщину/Миколаївщину (і т.д.) або допомагали підрозділам оборони і тоді їх (оті ТЕЦ/ТЕС/ЛЕП ну і + ТП) будуть відновлювати миттєво! Чи нє? Я щось не так зрозумів?
показать весь комментарий
06.05.2026 21:05 Ответить
Ти покакав.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:06 Ответить
Правда ця стела вдвічі ближче до Запоріжжя, ніж до Оріхова. Тому її так і втикали прапорцями .
показать весь комментарий
06.05.2026 21:23 Ответить
 
 