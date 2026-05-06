Рашисты обстреляли Ореховскую стелу с символами бригад ВСУ: ОВА уже работает над ее восстановлением

Российские войска уничтожили мемориал у стелы на въезде в Ореховский район, где развевались флаги и символика украинских подразделений, ведущих оборону на Запорожском направлении.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, на стеле оставляли свою символику не только боевые подразделения, но и волонтеры и партнеры региона.

"Сегодня [здесь] то, что враг всегда оставляет после себя: разрушения и пустоту. Но Ореховская стела — стойкая. Как и жители несокрушимого Запорожья. Все поврежденное — восстановим. Флаги — вернем. Уже работаем", — написали в ОВА.

Обстрелы области

Также российская армия нанесла удар по Желтой Круче в Запорожском районе. Один человек погиб, двое — ранены. Россияне применили управляемую авиабомбу.

Отметим, по словам спикера Сил обороны юга Владислава Волошина, Орехов сейчас находится в 15 километрах от линии боевого столкновения.

