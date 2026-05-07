УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9198 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
355 0

Рашисти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі: троє поранених, зруйновано будинок

Ворог атакував Щасливе на Запоріжжі: троє постраждалих

Російські окупаційні війська завдали удару керованою бомбою по населеному пункту Щасливе Запорізької області. Постраждали три людини.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожої атаки

"Російське смертоносне залізяччя зруйнувало приватне подвір’я у селі Щасливе. Пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання, площею 150 кв.м. Поранення дістали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Доба на Запоріжжі: двоє загиблих та 12 поранених

Автор: 

обстріл (33828) Запорізька область (4851) КАБ (536) Запорізький район (550) Щасливе (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 