Рашисти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі: троє поранених, зруйновано будинок

Російські окупаційні війська завдали удару керованою бомбою по населеному пункту Щасливе Запорізької області. Постраждали три людини.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожої атаки

"Російське смертоносне залізяччя зруйнувало приватне подвір’я у селі Щасливе. Пошкоджений будинок та будівлі поруч, виникло займання, площею 150 кв.м. Поранення дістали 67-річний чоловік та жінки 72 та 73 років. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

