В Міноборони оприлюднили характеристики російських КАБів
Міністерство оборони України оприлюднило характеристики керованих авіаційних бомб, які використовує російська армія.
Боєприпаси мають масу фугасної частини від 250 до 3000 кілограмів, а реактивні модифікації здатні уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони України.
Як працюють російські КАБи та чому вони небезпечні
КАБи є керованими авіабомбами, які на відміну від звичайних вільнопадаючих боєприпасів оснащені системами наведення. Це дозволяє підвищувати точність ураження та збільшувати дальність польоту після скидання.
У базовій конструкції росіяни використовують радянські авіабомби серії ФАБ, на які встановлюють універсальні модулі планування та корекції. Саме ці системи дозволяють бомбі планувати до цілі після скидання з літака.
Еволюція модулів та технічні характеристики
Російська авіація активно застосовує такі боєприпаси з 2023–2024 років. Спочатку базові модулі забезпечували дальність у межах 60–80 кілометрів, однак згодом з’явилися модернізовані версії з більшою площею крила та посиленим кріпленням.
Окремі модифікації, за даними Міноборони, дозволяють збільшити дальність до 95 кілометрів, а з реактивними прискорювачами — до 150 кілометрів.
КАБи також використовують супутникові та інерційні системи наведення. Водночас російські інженери намагаються ускладнити їх придушення засобами радіоелектронної боротьби, встановлюючи додаткові антени.
"Україна системно працює одразу в кількох напрямках: розвиток засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати ці боєприпаси, придушення носіїв засобами РЕБ та ударними системами, а також розробка власних високоточних авіаційних боєприпасів", – зазначили в Міністерстві оборони.
Україна, зі свого боку, застосовує західні аналоги таких озброєнь, зокрема JDAM-ER, AASM Hammer та GBU-39 SDB, які дозволяють завдавати високоточних ударів і зменшувати ризики для авіації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось у Федорова, геть забзділося з держсекретарями у МОУ, зокрема з мобілізацією та приватними ППО?? Держсекретарів з МОУ, які так нахрапом вносили проекти актів щодо створення ТЦК і знищення військоматів, так на фронті і не побачили Українці!! ???
Федоров про них, чомусь мовчить?????
начальника транспортного цехухарактеристики та кількість застосованих українських кабів .