В Міноборони оприлюднили характеристики російських КАБів

Міністерство оборони України оприлюднило характеристики керованих авіаційних бомб, які використовує російська армія.

Боєприпаси мають масу фугасної частини від 250 до 3000 кілограмів, а реактивні модифікації здатні уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.

Як працюють російські КАБи та чому вони небезпечні

КАБи є керованими авіабомбами, які на відміну від звичайних вільнопадаючих боєприпасів оснащені системами наведення. Це дозволяє підвищувати точність ураження та збільшувати дальність польоту після скидання.

У базовій конструкції росіяни використовують радянські авіабомби серії ФАБ, на які встановлюють універсальні модулі планування та корекції. Саме ці системи дозволяють бомбі планувати до цілі після скидання з літака.

Еволюція модулів та технічні характеристики

Російська авіація активно застосовує такі боєприпаси з 2023–2024 років. Спочатку базові модулі забезпечували дальність у межах 60–80 кілометрів, однак згодом з’явилися модернізовані версії з більшою площею крила та посиленим кріпленням.

Окремі модифікації, за даними Міноборони, дозволяють збільшити дальність до 95 кілометрів, а з реактивними прискорювачами — до 150 кілометрів.

КАБи також використовують супутникові та інерційні системи наведення. Водночас російські інженери намагаються ускладнити їх придушення засобами радіоелектронної боротьби, встановлюючи додаткові антени.

"Україна системно працює одразу в кількох напрямках: розвиток засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати ці боєприпаси, придушення носіїв засобами РЕБ та ударними системами, а також розробка власних високоточних авіаційних боєприпасів", – зазначили в Міністерстві оборони.

Україна, зі свого боку, застосовує західні аналоги таких озброєнь, зокрема JDAM-ER, AASM Hammer та GBU-39 SDB, які дозволяють завдавати високоточних ударів і зменшувати ризики для авіації.

