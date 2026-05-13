УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Обстріли КАБами
2 971 18

В Міноборони оприлюднили характеристики російських КАБів

Російські КАБи атакують України

Міністерство оборони України оприлюднило характеристики керованих авіаційних бомб, які використовує російська армія.

Боєприпаси мають масу фугасної частини від 250 до 3000 кілограмів, а реактивні модифікації здатні уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як працюють російські КАБи та чому вони небезпечні

КАБи є керованими авіабомбами, які на відміну від звичайних вільнопадаючих боєприпасів оснащені системами наведення. Це дозволяє підвищувати точність ураження та збільшувати дальність польоту після скидання.

У базовій конструкції росіяни використовують радянські авіабомби серії ФАБ, на які встановлюють універсальні модулі планування та корекції. Саме ці системи дозволяють бомбі планувати до цілі після скидання з літака.

Також читайте: Росія відмовилась від тиші та посилила атаки по Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Еволюція модулів та технічні характеристики

Російська авіація активно застосовує такі боєприпаси з 2023–2024 років. Спочатку базові модулі забезпечували дальність у межах 60–80 кілометрів, однак згодом з’явилися модернізовані версії з більшою площею крила та посиленим кріпленням.

Окремі модифікації, за даними Міноборони, дозволяють збільшити дальність до 95 кілометрів, а з реактивними прискорювачами — до 150 кілометрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ: є загиблий та поранена. ФОТОрепортаж

КАБи також використовують супутникові та інерційні системи наведення. Водночас російські інженери намагаються ускладнити їх придушення засобами радіоелектронної боротьби, встановлюючи додаткові антени.

"Україна системно працює одразу в кількох напрямках: розвиток засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати ці боєприпаси, придушення носіїв засобами РЕБ та ударними системами, а також розробка власних високоточних авіаційних боєприпасів", – зазначили в Міністерстві оборони.

Україна, зі свого боку, застосовує західні аналоги таких озброєнь, зокрема JDAM-ER, AASM Hammer та GBU-39 SDB, які дозволяють завдавати високоточних ударів і зменшувати ризики для авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі: троє поранених, зруйновано будинок

Автор: 

КАБ (539) ФАБ (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
а в Міноборони велічайшего кібербезопасніка ********** фьйодорова не хочу оприлюднити де фламінги ? )
показати весь коментар
13.05.2026 20:54 Відповісти
+12
Дякуємо! Тепер запоріжці, дніпровці і харковчане зможуть їм, протидіяти... головне- про єрмака і зеленського не згадуйте!
показати весь коментар
13.05.2026 21:04 Відповісти
+10
І нащо воно нам? А в нас є аналоги їхніх кабів?
показати весь коментар
13.05.2026 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в Міноборони велічайшего кібербезопасніка ********** фьйодорова не хочу оприлюднити де фламінги ? )
показати весь коментар
13.05.2026 20:54 Відповісти
Ну якшо Ви не бачилив зруйновані корпуса заводів з виробництва мікроелекттроніки на росіїї від Фламінго за 1500 км від України то Ващі проблеми, сер
показати весь коментар
14.05.2026 10:50 Відповісти
І для чого?
показати весь коментар
13.05.2026 20:57 Відповісти
Демонстрація роботи, типу не дарма каву п'ють.
показати весь коментар
13.05.2026 21:12 Відповісти
Постраждалим Українцям, від цього стало набагато краще???
Щось у Федорова, геть забзділося з держсекретарями у МОУ, зокрема з мобілізацією та приватними ППО?? Держсекретарів з МОУ, які так нахрапом вносили проекти актів щодо створення ТЦК і знищення військоматів, так на фронті і не побачили Українці!! ???
Федоров про них, чомусь мовчить?????
показати весь коментар
13.05.2026 21:03 Відповісти
Дякуємо! Тепер запоріжці, дніпровці і харковчане зможуть їм, протидіяти... головне- про єрмака і зеленського не згадуйте!
показати весь коментар
13.05.2026 21:04 Відповісти
І нащо воно нам? А в нас є аналоги їхніх кабів?
показати весь коментар
13.05.2026 21:06 Відповісти
А де наші КАБи ? Це технологія ДСВ....
показати весь коментар
13.05.2026 21:08 Відповісти
Це всі досягнення Федорова чи далі буде?
показати весь коментар
13.05.2026 21:18 Відповісти
А де наші КАБи? А де наші перехоплювачі рашистських бомбардувальників які скидають ці КАБи? Яка нахрін оборона і які укріплення витримають масований удар такими КАБами? Доречі рашисти КАБами знищили наш плацдарм на лівому березі херсонщини. Так само як і позиції дроноводів під Бахмутом. Хоча у нас постійно сміялися що КАБи у рашистів криві. Не такі вони і криві як виявляється
показати весь коментар
13.05.2026 21:23 Відповісти
А хто саме сміявся? ти сміявся?
показати весь коментар
13.05.2026 21:43 Відповісти
Не можете збивати каби чи літаки,то лиш склади з кабами та аеродромами й треба гасити.Характеристики,***((
показати весь коментар
13.05.2026 21:25 Відповісти
А давайте краще заслухаємо начальника транспортного цеху характеристики та кількість застосованих українських кабів .
показати весь коментар
13.05.2026 21:38 Відповісти
Іпать! Як тільки взнали ТТХ КАБів- як зразу полегшало! Генштаб відкрив для себе терра інкогніта. Хто хотів,той знав цю інфу з часів СРСР .
показати весь коментар
13.05.2026 21:38 Відповісти
Головне не повідомили. У війні головне ціна питання. Скільки коштує КАБ з прискорювачем (а якщо бути справедливим - то по суті то вже трохи не те)? Думаю, там ціна уже наближається то ціни ракет і вже "рентабельно" його збивати. Зразу ж наголошу, що, звичайно, так не зовсім вірно рахувати, адже шкода від КАБа зрозуміло, що може бути неспіврозмірною. Проте мова про те, що є (і буде завжди і не тільки у нас) нестача зенітних засобів і це зрозуміло. Але зрозуміло і те, що переважна більшість КАБів - це саме прості КАБи, які далеко не дістають і в основному наносять враження саме в смузі оборони, пробиваючи дорогу п'дарським штурмовим групам. Хотілося б дізнатись, яка кількість саме реактивних КАБів і відсоток і імовірність їх збиття.
показати весь коментар
13.05.2026 21:39 Відповісти
поки КАБи не долітають до Києва - до тих пір Києву буде на них насрати
показати весь коментар
13.05.2026 21:41 Відповісти
"Україна системно працює одразу в кількох напрямках: розвиток засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати ці **********, придушення носіїв засобами РЕБ та ударними системами, а також розробка власних високоточних авіаційних ***********", - зазначили в Міністерстві оборони - а раніше наніч було трохи інакше - про колбка , червону шапочку , Івасика -Телесика .
показати весь коментар
13.05.2026 21:47 Відповісти
Каби - це не другорядна проблема , це найголовніша причина втрат територій . І якщо віщуни в верхах її не вирішують , постає закономірне питання - на чиєму вони боці ?
показати весь коментар
13.05.2026 21:59 Відповісти
 
 