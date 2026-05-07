Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ: є загиблий та поранена. ФОТОрепортаж

Ввечері 7 травня російські війська скинули три авіабомби на один зі спальних районів міста Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

Ворожий удар відбувся о 16:49. Для атаки окупанти застосували три ФАБ-250.

Загинув чоловік 1980 року народження. Поранень зазнала жінка 1979 р.н.

Пошкоджено багатоповерхівку та три автівки.

Жінку врятували з-під уламків

У ДСНС розповіли, що під зруйнованими конструкціями пошкодженого будинку опинилися люди.

Надзвичайники деблокували з-під уламків жінку та передали її працівникам швидкої. Ще одну людину дістали без ознак життя.

"Серед постраждалих опинився і наляканий собака - рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу", - розповіли у ДСНС.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів.

