Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ: є загиблий та поранена. ФОТОрепортаж
Ввечері 7 травня російські війська скинули три авіабомби на один зі спальних районів міста Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.
Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
Ворожий удар відбувся о 16:49. Для атаки окупанти застосували три ФАБ-250.
Загинув чоловік 1980 року народження. Поранень зазнала жінка 1979 р.н.
Пошкоджено багатоповерхівку та три автівки.
Жінку врятували з-під уламків
У ДСНС розповіли, що під зруйнованими конструкціями пошкодженого будинку опинилися люди.
Надзвичайники деблокували з-під уламків жінку та передали її працівникам швидкої. Ще одну людину дістали без ознак життя.
"Серед постраждалих опинився і наляканий собака - рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу", - розповіли у ДСНС.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль