УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9158 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Краматорська
1 422 4

Окупанти скинули три авіабомби на Краматорськ: є загиблий та поранена. ФОТОрепортаж

Ввечері 7 травня російські війська скинули три авіабомби на один зі спальних районів міста Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень.

Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки

Ворожий удар відбувся о 16:49. Для атаки окупанти застосували три ФАБ-250.

Загинув чоловік 1980 року народження. Поранень зазнала жінка 1979 р.н.

Пошкоджено багатоповерхівку та три автівки.

Дивіться також: Рашисти вдарили ФАБами по центру Краматорська: 5 загиблих та 12 поранених, палає пожежа. ФОТОрепортаж

Жінку врятували з-під уламків

У ДСНС розповіли, що під зруйнованими конструкціями пошкодженого будинку опинилися люди.

атака на Краматорськ

Надзвичайники деблокували з-під уламків жінку та передали її працівникам швидкої. Ще одну людину дістали без ознак життя.

атака на Краматорськ

"Серед постраждалих опинився і наляканий собака - рятувальники разом із парамедиками Національної поліції надали йому необхідну допомогу", - розповіли у ДСНС.

атака на Краматорськ

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали 200 кг будівельного сміття та ліквідували загоряння легкових автомобілів.

атака на Краматорськ

атака на Краматорськ

атака на Краматорськ

Дивіться також: Доба на Донеччині: Троє людей загинуло, ще шестеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11112) жертва (287) ДСНС (5329) ФАБ (45) Краматорський район (1192)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*********** побєдабєсіє в Україні та його «мірниє ініціативи»….., упродовж 11 років в Україні!!
показати весь коментар
07.05.2026 22:54 Відповісти
"Кочуючий Петріот" не на часі - не сцять вони підлітати...(((
показати весь коментар
07.05.2026 22:59 Відповісти
Києву проблема КАБів не цікава
показати весь коментар
07.05.2026 23:44 Відповісти
Як заспокоїти озвірілих, збожеволілих, безмозглих, диких росіян? Мабуть, на кожні їх атаки повинна бути аналогічна відповідь. На три ракети на Київ, три ракети на Москву, На авіабомби на Харків, така ж кількість і на Бєлгород. На шість ракет на Львів- теж шість летить на одне із міст Росії. По іншому до них не дійде.....
показати весь коментар
08.05.2026 05:56 Відповісти
 
 