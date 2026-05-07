Доба на Донеччині: Троє людей загинуло, ще шестеро зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Під ворожим вогнем перебували 16 населених пунктів Донеччини. Пошкоджено десятки цивільних об’єктів, зокрема житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

По Добропіллю Росія вдарили FPV-дронами та авіабомбою – травмовано цивільну особу, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Краматорський район

У Рубцях пошкоджено приватний будинок. У Селезнівці, Донецькому і Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено по приватному будинку. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено автівку. Ще одна цивільна особа постраждала в Лимані.

Вісім ударів армія РФ завдала по Краматорську, зокрема 2 бомбами "КАБ-250" та FPV-дронами. Поранено 3 мирних мешканців. Пошкоджено 2 оселі, адмінбудівлю, автомийку, нежитлове приміщення, 3 авто. У Малотаранівці пошкоджено автівку.

У Катеринівці Новодонецької громади пошкоджено житловий будинок, у Спасько-Михайлівці - 3 будинки і склад, у Куроїдівці - сільгосптехніку. 

По Дружківці росіяни вдарили FPV-дронами – вбили двох людей, пошкодили приватний та 2 багатоквартирних будинки, автомобіль.

У селищі Шабельківка ворожий безпілотник вбив цивільну особу.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Наслідки атак

РФ завдала майже тисячу ударів по Донеччині: є жертви
