Сутки на Донетчине: трое человек погибли, еще шестеро получили ранения. ФОТОрепортаж
Под вражеским обстрелом оказались 16 населенных пунктов Донецкой области. Повреждены десятки гражданских объектов, в том числе - жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
По Доброполью Россия нанесла удар FPV-дронами и авиабомбой - ранен гражданский человек, поврежден объект инфраструктуры.
Краматорский район
В Рубцах поврежден частный дом. В Селезновке, Донецком и Рай-Александровке Николаевской громады повреждены по частному дому. В Славянске ранен человек, поврежден автомобиль. Еще один гражданский человек пострадал в Лимане.
Восемь ударов армия РФ нанесла по Краматорску, в частности - 2 бомбами "КАБ-250" и FPV-дронами. Ранены 3 мирных жителя. Повреждены 2 дома, административное здание, автомойка, нежилое помещение, 3 автомобиля. В Малотарановке поврежден автомобиль.
В Катериновке Новодонецкой громады поврежден жилой дом, в Спаско-Михайловке - 3 дома и склад, в Куроидовке - сельхозтехника.
По Дружковке россияне нанесли удар FPV-дронами - убили двух человек, повредили частный и 2 многоквартирных дома, автомобиль.
В поселке Шабельковка вражеский беспилотник убил гражданское лицо.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.
Последствия атак
