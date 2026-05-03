FPV-дрон РФ атаковал эвакуационную группу ГСЧС "Феникс" в Донецкой области. ФОТО
Российский FPV-дрон атаковал группу "Феникс" во время проведения эвакуации в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, к счастью, никто не пострадал. Поврежден автомобиль.
"Это уже вторая российская атака на эвакуационную группу ГСЧС "Феникс" во время спасения мирных людей за последние 5 дней! Но даже под угрозой вражеских ударов спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя жизнью ради безопасности граждан!", - говорится в сообщении.
Як бачів різні кадри - деякі люди навіть речі до забору не винесли, думають що будуть їх годину чекати... А "янголи" цей час бігають, по дронам стріляють , метушня, крик, стільки адреналіну.,.. щобдня життям ризикують
Ну чого їм ще треба.... Може ждунів мільони у нас ? А
В такому пеклі жити, ні Боже збав, ми вже надивились цього... 😥😢..
П.с. може евакуацію готувати з детекторами брехні ? А . Щоб ждунів окремо підселяти, там де не будуть на шкодити проти СОУ ні дошкуляти здоровим Українцям