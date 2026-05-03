FPV-дрон РФ атаковал эвакуационную группу ГСЧС "Феникс" в Донецкой области. ФОТО

Российский FPV-дрон атаковал группу "Феникс" во время проведения эвакуации в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, к счастью, никто не пострадал. Поврежден автомобиль.

"Это уже вторая российская атака на эвакуационную группу ГСЧС "Феникс" во время спасения мирных людей за последние 5 дней! Но даже под угрозой вражеских ударов спасатели продолжают выполнять свою работу, рискуя жизнью ради безопасности граждан!", - говорится в сообщении.

