Сутки в Донецкой области: двое погибших и восемь раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 3 мая рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

  • В Криворожье ранен человек.
  • В Завидо-Борзенке ранены 2 человека, поврежден автомобиль.
  • В Доброполье 1 человек погиб и 1 ранен.

Краматорский район

  • В Сидоровом Святогорской общины ранен человек, повреждены частные дома.
  • В Николаевке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 8 многоэтажек и 11 частных домов.
  • В Славянске повреждены 2 частных дома и автомобиль.
  • В Краматорске повреждены многоэтажный дом и автомобиль.
  • В Иверском Новодонецкой общины поврежден автомобиль.
  • В Дружковке ранен человек, повреждены 2 частных дома и автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 261 человек, в том числе 57 детей.

Последствия обстрелов

