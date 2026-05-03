Сутки в Донецкой области: двое погибших и восемь раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 3 мая рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
- В Криворожье ранен человек.
- В Завидо-Борзенке ранены 2 человека, поврежден автомобиль.
- В Доброполье 1 человек погиб и 1 ранен.
Краматорский район
- В Сидоровом Святогорской общины ранен человек, повреждены частные дома.
- В Николаевке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 8 многоэтажек и 11 частных домов.
- В Славянске повреждены 2 частных дома и автомобиль.
- В Краматорске повреждены многоэтажный дом и автомобиль.
- В Иверском Новодонецкой общины поврежден автомобиль.
- В Дружковке ранен человек, повреждены 2 частных дома и автомобиль.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 261 человек, в том числе 57 детей.
Последствия обстрелов
