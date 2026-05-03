Сутки в Донецкой области: двое погибших и восемь раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 3 мая рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Криворожье ранен человек .

. В Завидо-Борзенке ранены 2 человека , поврежден автомобиль.

, поврежден автомобиль. В Доброполье 1 человек погиб и 1 ранен.

Краматорский район

В Сидоровом Святогорской общины ранен человек , повреждены частные дома.

, повреждены частные дома. В Николаевке 1 человек погиб и 2 ранены , повреждены 8 многоэтажек и 11 частных домов.

, повреждены 8 многоэтажек и 11 частных домов. В Славянске повреждены 2 частных дома и автомобиль.

В Краматорске повреждены многоэтажный дом и автомобиль.

В Иверском Новодонецкой общины поврежден автомобиль.

В Дружковке ранен человек, повреждены 2 частных дома и автомобиль.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 261 человек, в том числе 57 детей.

