Доба на Донеччині: двоє загиблих і восьмеро поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж
Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 3 травня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Криворіжжі поранено людину.
- У Завидо-Борзенці поранено 2 людини, пошкоджено авто.
- У Добропіллі одна людина загинула і одна поранена.
Краматорський район
- У Сидоровому Святогірської громади поранено людину, пошкоджено приватні будинки.
- У Миколаївці одна людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.
- У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки і автомобіль.
- У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і автівку.
- В Іверському Новодонецької громади пошкоджено автівку.
- У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки і автівку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 261 людину, зокрема 57 дітей.
Наслідки обстрілів
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Az AZLK
показати весь коментар03.05.2026 09:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль