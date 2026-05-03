Доба на Донеччині: двоє загиблих і восьмеро поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 3 травня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Криворіжжі поранено людину .

. У Завидо-Борзенці поранено 2 людини , пошкоджено авто.

, пошкоджено авто. У Добропіллі одна людина загинула і одна поранена.

Краматорський район

У Сидоровому Святогірської громади поранено людину , пошкоджено приватні будинки.

, пошкоджено приватні будинки. У Миколаївці одна людина загинула і 2 поранені , пошкоджено 8 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 11 приватних будинків. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки і автомобіль.

У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і автівку.

В Іверському Новодонецької громади пошкоджено автівку.

У Дружківці поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки і автівку.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 261 людину, зокрема 57 дітей.

