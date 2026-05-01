Внаслідок обстрілів Донеччини руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено автомобіль. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю та 2 легковика. У Майдані Черкаської громади знищено вантажівку. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 368 людей, у тому числі 25 дітей.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.

