Внаслідок обстрілів Донеччини руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали два райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Слов'янську пошкоджено автомобіль. У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю та 2 легковика. У Майдані Черкаської громади знищено вантажівку. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.
Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 368 людей, у тому числі 25 дітей.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
