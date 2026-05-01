Вследствие обстрелов Донетчины разрушены 26 гражданских объектов, из них 19 жилых домов. ФОТОрепортаж

За последние сутки войска РФ интенсивно обстреливали два района Донецкой области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Славянске поврежден автомобиль. В Мирной Долине Александровской громады поврежден частный дом. В Краматорске повреждены административное здание и 2 легковых автомобиля. В Майдане Черкасской громады уничтожен грузовик. В Дружковке поврежден частный дом.

Бахмутский район

В Резниківке Сиверской громады повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 368 человек, в том числе 25 детей.

Информация о пострадавших за сутки не поступала.

