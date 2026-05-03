FPV-дрон РФ атакував евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" на Донеччині. ФОТО

Російський FPV-дрон атакував групу "Фенікс" під час проведення евакуації на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль.

"Це вже друга російська атака на евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" під час порятунку мирних людей за останні 5 днів! Та навіть під загрозою ворожих ударів рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи життям заради безпеки громадян!", - йдеться у повідомленні.

