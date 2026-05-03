FPV-дрон РФ атакував евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" на Донеччині. ФОТО

Російський FPV-дрон атакував групу "Фенікс" під час проведення евакуації на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджений автомобіль.

"Це вже друга російська атака на евакуаційну групу ДСНС "Фенікс" під час порятунку мирних людей за останні 5 днів! Та навіть під загрозою ворожих ударів рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи життям заради безпеки громадян!", - йдеться у повідомленні.

удар по групі Фенікс
важко навіть уявити, заради яких ждунів ризикують власним життям наші рятувальники сьогодні...
03.05.2026 13:13 Відповісти
Жах....
Як бачів різні кадри - деякі люди навіть речі до забору не винесли, думають що будуть їх годину чекати... А "янголи" цей час бігають, по дронам стріляють , метушня, крик, стільки адреналіну.,.. щобдня життям ризикують
Ну чого їм ще треба.... Може ждунів мільони у нас ? А
В такому пеклі жити, ні Боже збав, ми вже надивились цього... 😥😢..
П.с. може евакуацію готувати з детекторами брехні ? А . Щоб ждунів окремо підселяти, там де не будуть на шкодити проти СОУ ні дошкуляти здоровим Українцям
03.05.2026 18:58 Відповісти
 
 