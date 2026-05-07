За пять дней мая в Украине погибли не менее 70 гражданских лиц, - ООН

ООН зафиксировала резкий рост числа жертв среди гражданского населения в Украине

Серия массированных ударов ракетами и дронами по Украине в начале мая привела к резкому росту числа жертв среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

"Только 5 мая в результате волны атак со стороны Российской Федерации погибли 28 человек и 194 получили ранения, в результате чего общее количество жертв среди гражданских лиц по всей Украине с 1 мая достигло как минимум 70 погибших и более 500 раненых", - говорится в сообщении.

ММПЛУ подтвердила большинство случаев жертв среди гражданского населения и продолжает собирать информацию.

"Особое беспокойство вызывают как масштабы жертв среди гражданского населения, так и территория поражения всего за несколько дней. С 1 мая в 14 областях Украины, по сообщениям, погибло и получило ранения более 570 гражданских лиц", – отметила председатель ММПЛУ Даниэль Белль. 

Массированные удары РФ по Украине

В период с 1 по 5 мая российские войска осуществили серию массированных обстрелов по различным регионам Украины, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения.

5 мая российские авиабомбы попали в промышленный район Запорожья. По предварительным данным, погибли не менее 12 человек, еще 46 получили ранения.

В тот же день под удар попали центральные районы Краматорска в Донецкой области. В результате атаки, по сообщениям, погибли как минимум шесть человек, еще 13 были ранены.

Серия ударов дальнобойными ракетами и беспилотниками, продолжавшаяся с 1 мая, затронула ряд регионов Украины, в частности западные области. Сообщалось о жертвах и разрушениях в Тернополе, Ровно, а также в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Одесской областях.

Многие атаки осуществлялись в дневное время по городским районам с применением мощного вооружения, что, вероятно, и привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Под повторные удары попали спасатели и медики

Часть погибших и раненых - сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали последствия предыдущих атак.

В Полтавской области двое спасателей погибли после повторного удара по газодобывающему объекту, который был атакован в ночь на 5 мая.

В Херсоне 3 мая медицинский персонал попал под атаку беспилотника малой дальности во время оказания помощи пострадавшим от предыдущего удара.

"Многие из погибших и раненых гражданских лиц занимались обычными повседневными делами - ехали на работу, работали, делали покупки, гуляли или участвовали в ликвидации последствий предыдущих ударов", - отметила г-жа Белль.

По ее словам, при таких обстоятельствах ущерб для гражданского населения был предсказуем.

Жертвы на оккупированных территориях и в России

По сообщениям, в период с 1 по 5 мая на территориях, оккупированных Россией, погибли десять человек. В частности, пять человек стали жертвами атаки беспилотников 5 мая в Джанкое в оккупированном Крыму.

Кроме того, 5 мая в Чебоксарах в Чувашской Республике РФ, по имеющейся информации, погибли по меньшей мере два человека, еще 35 были ранены.

Топ комментарии
+13
Їх вбили рашисти , а не загинули
07.05.2026 08:10 Ответить
+9
альо гнилий ООНчик ...військові теж люди і теж цивільними були недавно ..їх типу вбивати можна ?!
07.05.2026 07:57 Ответить
+6
Поки ця Зелена гніда незаконно , два роки зображає з себе президента України -сподіватися на пермогу - дурна справа. Ця гніда засокоює українців всякою х#йнею: війни не буде -шашлики, путін не нападе, війна закінчиться через два тижні, закінчиться в серпні 2022 року і така інша х@йня.
Його та його хазяїв головна задача -знищення якомога більше населення.
07.05.2026 09:11 Ответить
В той час, коли радісна русня знімає свої прильоти а Москва та Пітер моляться на Зеленського, у нас катастрофа із загибеллю цивільного населення.
07.05.2026 07:28 Ответить
Та не катастрофа , пане, а виконання ЦАРЕМ за допомогою Путла Поганого того самого ВИРОКУ Неньці, що майбутній ЦАР пообіцяв на стадіоні пересічним за 2 дні до другого туру .

Але ж ідійоти73% радісно за цей ВИРОК проголосували 21 квітня 2019 року.

Правда на початку війни мільйони цих "переможців"2019 худко чкурнули до мирної Європи по БЕЗВІЗУ Папєрєдніка, в якого вони істерично плювались перед виборами, але то таке ...
07.05.2026 09:07 Ответить
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,на жаль влада не любить говорити про злочини рашиського режиму ,а треба має весь світ знати що 21 столітті існує імперія зла яка хоче знищити цілий народ .
07.05.2026 07:41 Ответить
тому, що не українська і не влада , а банда " дінастія" Подоляка Умеров , Арахламідія так і казали на перемовинах " партнери" ( по преступленію)
07.05.2026 08:09 Ответить
криворагульний малорос вова зе, благоговєєт перед століцєй сваєй родіни маасквою.
то ж, навряд ми побачимо атаки моксель на клязьмі.
а, нам будуть впарювати, що захищали мірних украінцев.
бо, зе!гніда дуже боїться шмару машку балалайку.
07.05.2026 07:59 Ответить
Це те ООН, де до сих присутні представнитки скотоублюдії? До речі, незаконно
07.05.2026 08:09 Ответить
І що? Вдарити по кацапами немає чим?
07.05.2026 08:29 Ответить
****** кацапам на воротник, а не перемирие на 9 мая.
07.05.2026 08:36 Ответить
а де, вже надцятий рік, від оон конкретні дії для покарання вбивці?! якій незаконно продовжує засідати в раді безпеки і розсказувати байки про бойових комарів і захист?! руzzкаязЫчнЫх в Україні?!!
Вже точно на часі цю забюрократизовану безсільну безпорадну оон розпузтити!
А як вважаєте ви?
07.05.2026 12:10 Ответить
А гуйло Хрипате хоче подарувути кремлю свято і тишу на 9побесомая
07.05.2026 22:24 Ответить
 
 