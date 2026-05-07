За пять дней мая в Украине погибли не менее 70 гражданских лиц, - ООН

Серия массированных ударов ракетами и дронами по Украине в начале мая привела к резкому росту числа жертв среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ).

"Только 5 мая в результате волны атак со стороны Российской Федерации погибли 28 человек и 194 получили ранения, в результате чего общее количество жертв среди гражданских лиц по всей Украине с 1 мая достигло как минимум 70 погибших и более 500 раненых", - говорится в сообщении.

ММПЛУ подтвердила большинство случаев жертв среди гражданского населения и продолжает собирать информацию.



"Особое беспокойство вызывают как масштабы жертв среди гражданского населения, так и территория поражения всего за несколько дней. С 1 мая в 14 областях Украины, по сообщениям, погибло и получило ранения более 570 гражданских лиц", – отметила председатель ММПЛУ Даниэль Белль.

Массированные удары РФ по Украине

В период с 1 по 5 мая российские войска осуществили серию массированных обстрелов по различным регионам Украины, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения.

5 мая российские авиабомбы попали в промышленный район Запорожья. По предварительным данным, погибли не менее 12 человек, еще 46 получили ранения.

В тот же день под удар попали центральные районы Краматорска в Донецкой области. В результате атаки, по сообщениям, погибли как минимум шесть человек, еще 13 были ранены.

Серия ударов дальнобойными ракетами и беспилотниками, продолжавшаяся с 1 мая, затронула ряд регионов Украины, в частности западные области. Сообщалось о жертвах и разрушениях в Тернополе, Ровно, а также в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Одесской областях.

Многие атаки осуществлялись в дневное время по городским районам с применением мощного вооружения, что, вероятно, и привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.

Под повторные удары попали спасатели и медики

Часть погибших и раненых - сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали последствия предыдущих атак.

В Полтавской области двое спасателей погибли после повторного удара по газодобывающему объекту, который был атакован в ночь на 5 мая.

В Херсоне 3 мая медицинский персонал попал под атаку беспилотника малой дальности во время оказания помощи пострадавшим от предыдущего удара.

"Многие из погибших и раненых гражданских лиц занимались обычными повседневными делами - ехали на работу, работали, делали покупки, гуляли или участвовали в ликвидации последствий предыдущих ударов", - отметила г-жа Белль.

По ее словам, при таких обстоятельствах ущерб для гражданского населения был предсказуем.

Жертвы на оккупированных территориях и в России

По сообщениям, в период с 1 по 5 мая на территориях, оккупированных Россией, погибли десять человек. В частности, пять человек стали жертвами атаки беспилотников 5 мая в Джанкое в оккупированном Крыму.

Кроме того, 5 мая в Чебоксарах в Чувашской Республике РФ, по имеющейся информации, погибли по меньшей мере два человека, еще 35 были ранены.

