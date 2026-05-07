За п’ять днів травня в Україні загинули щонайменше 70 цивільних, - ООН

ООН зафіксувала різке зростання жертв серед цивільних в Україні

Серія масованих ударів ракетами та дронами по Україні на початку травня призвела до різкого зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 дістали поранення, внаслідок чого, загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених", - йдеться в повідомленні.

ММПЛУ підтвердила більшість випадків жертв серед цивільних осіб і продовжує збирати інформацію.

"Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження лише за кілька днів. З 1 травня у 14 областях України, за повідомленнями, загинуло та отримало поранення понад 570 цивільних осіб", – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль. 

Масовані удари РФ по Україні

У період з 1 по 5 травня російські війська здійснили серію масованих обстрілів по різних регіонах України, що призвело до значних жертв серед цивільного населення.

5 травня російські авіабомби влучили у промисловий район Запоріжжя. За попередніми даними, загинули щонайменше 12 людей, ще 46 отримали поранення.

Того ж дня під удар потрапили центральні райони Краматорська на Донеччині. Внаслідок атаки, за повідомленнями, загинули щонайменше шестеро людей, ще 13 були поранені.

Серія ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, що тривала з 1 травня, зачепила низку регіонів України, зокрема західні області. Повідомлялося про жертви та руйнування у Тернополі, Рівному, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях.

Багато атак здійснювалися у денний час по міських районах із застосуванням потужного озброєння, що, ймовірно, й призвело до великої кількості жертв серед цивільних.

Під повторні удари потрапили рятувальники та медики

Частина загиблих і поранених - працівники екстрених служб, які ліквідовували наслідки попередніх атак.

У Полтавській області двоє рятувальників загинули після повторного удару по газодобувному об’єкту, який був атакований у ніч проти 5 травня.

У Херсоні 3 травня медичний персонал потрапив під атаку безпілотника малої дальності під час надання допомоги постраждалим від попереднього удару.

"Багато із загиблих і поранених цивільних осіб займалися звичайними повсякденними справами - їхали на роботу, працювали, робили покупки, гуляли або брали участь у ліквідації наслідків попередніх ударів", - зазначила пані Белль.

За її словами, за таких обставин шкода для цивільного населення була передбачуваною.

Жертви на окупованих територіях і в Росії

За повідомленнями, у період з 1 по 5 травня на територіях, окупованих Росією, загинули десять людей. Зокрема, п’ятеро осіб стали жертвами атаки безпілотників 5 травня у Джанкої в окупованому Криму.

Крім того, 5 травня у Чебоксарах у Чуваській Республіці РФ, за наявною інформацією, загинули щонайменше двоє людей, ще 35 були поранені.

Топ коментарі
+13
Їх вбили рашисти , а не загинули
07.05.2026 08:10 Відповісти
+9
альо гнилий ООНчик ...військові теж люди і теж цивільними були недавно ..їх типу вбивати можна ?!
07.05.2026 07:57 Відповісти
+7
Поки ця Зелена гніда незаконно , два роки зображає з себе президента України -сподіватися на пермогу - дурна справа. Ця гніда засокоює українців всякою х#йнею: війни не буде -шашлики, путін не нападе, війна закінчиться через два тижні, закінчиться в серпні 2022 року і така інша х@йня.
Його та його хазяїв головна задача -знищення якомога більше населення.
07.05.2026 09:11 Відповісти
В той час, коли радісна русня знімає свої прильоти а Москва та Пітер моляться на Зеленського, у нас катастрофа із загибеллю цивільного населення.
07.05.2026 07:28 Відповісти
Та не катастрофа , пане, а виконання ЦАРЕМ за допомогою Путла Поганого того самого ВИРОКУ Неньці, що майбутній ЦАР пообіцяв на стадіоні пересічним за 2 дні до другого туру .

Але ж ідійоти73% радісно за цей ВИРОК проголосували 21 квітня 2019 року.

Правда на початку війни мільйони цих "переможців"2019 худко чкурнули до мирної Європи по БЕЗВІЗУ Папєрєдніка, в якого вони істерично плювались перед виборами, але то таке ...
07.05.2026 09:07 Відповісти
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,на жаль влада не любить говорити про злочини рашиського режиму ,а треба має весь світ знати що 21 столітті існує імперія зла яка хоче знищити цілий народ .
07.05.2026 07:41 Відповісти
тому, що не українська і не влада , а банда " дінастія" Подоляка Умеров , Арахламідія так і казали на перемовинах " партнери" ( по преступленію)
07.05.2026 08:09 Відповісти
криворагульний малорос вова зе, благоговєєт перед століцєй сваєй родіни маасквою.
то ж, навряд ми побачимо атаки моксель на клязьмі.
а, нам будуть впарювати, що захищали мірних украінцев.
бо, зе!гніда дуже боїться шмару машку балалайку.
07.05.2026 07:59 Відповісти
Це те ООН, де до сих присутні представнитки скотоублюдії? До речі, незаконно
07.05.2026 08:09 Відповісти
І що? Вдарити по кацапами немає чим?
07.05.2026 08:29 Відповісти
****** кацапам на воротник, а не перемирие на 9 мая.
07.05.2026 08:36 Відповісти
а де, вже надцятий рік, від оон конкретні дії для покарання вбивці?! якій незаконно продовжує засідати в раді безпеки і розсказувати байки про бойових комарів і захист?! руzzкаязЫчнЫх в Україні?!!
Вже точно на часі цю забюрократизовану безсільну безпорадну оон розпузтити!
А як вважаєте ви?
07.05.2026 12:10 Відповісти
А гуйло Хрипате хоче подарувути кремлю свято і тишу на 9побесомая
07.05.2026 22:24 Відповісти
 
 