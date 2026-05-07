За п’ять днів травня в Україні загинули щонайменше 70 цивільних, - ООН
Серія масованих ударів ракетами та дронами по Україні на початку травня призвела до різкого зростання кількості жертв серед цивільного населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).
"Лише 5 травня в результаті хвилі атак з боку Російської Федерації загинуло 28 осіб і 194 дістали поранення, внаслідок чого, загальна кількість жертв серед цивільних осіб по всій Україні з 1 травня сягнула щонайменше 70 загиблих та понад 500 поранених", - йдеться в повідомленні.
ММПЛУ підтвердила більшість випадків жертв серед цивільних осіб і продовжує збирати інформацію.
"Особливе занепокоєння викликають як масштаби жертв серед цивільних осіб, так і територія ураження лише за кілька днів. З 1 травня у 14 областях України, за повідомленнями, загинуло та отримало поранення понад 570 цивільних осіб", – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль.
Масовані удари РФ по Україні
У період з 1 по 5 травня російські війська здійснили серію масованих обстрілів по різних регіонах України, що призвело до значних жертв серед цивільного населення.
5 травня російські авіабомби влучили у промисловий район Запоріжжя. За попередніми даними, загинули щонайменше 12 людей, ще 46 отримали поранення.
Того ж дня під удар потрапили центральні райони Краматорська на Донеччині. Внаслідок атаки, за повідомленнями, загинули щонайменше шестеро людей, ще 13 були поранені.
Серія ударів далекобійними ракетами та безпілотниками, що тривала з 1 травня, зачепила низку регіонів України, зокрема західні області. Повідомлялося про жертви та руйнування у Тернополі, Рівному, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях.
Багато атак здійснювалися у денний час по міських районах із застосуванням потужного озброєння, що, ймовірно, й призвело до великої кількості жертв серед цивільних.
Під повторні удари потрапили рятувальники та медики
Частина загиблих і поранених - працівники екстрених служб, які ліквідовували наслідки попередніх атак.
У Полтавській області двоє рятувальників загинули після повторного удару по газодобувному об’єкту, який був атакований у ніч проти 5 травня.
У Херсоні 3 травня медичний персонал потрапив під атаку безпілотника малої дальності під час надання допомоги постраждалим від попереднього удару.
"Багато із загиблих і поранених цивільних осіб займалися звичайними повсякденними справами - їхали на роботу, працювали, робили покупки, гуляли або брали участь у ліквідації наслідків попередніх ударів", - зазначила пані Белль.
За її словами, за таких обставин шкода для цивільного населення була передбачуваною.
Жертви на окупованих територіях і в Росії
За повідомленнями, у період з 1 по 5 травня на територіях, окупованих Росією, загинули десять людей. Зокрема, п’ятеро осіб стали жертвами атаки безпілотників 5 травня у Джанкої в окупованому Криму.
Крім того, 5 травня у Чебоксарах у Чуваській Республіці РФ, за наявною інформацією, загинули щонайменше двоє людей, ще 35 були поранені.
Вже точно на часі цю забюрократизовану безсільну безпорадну оон розпузтити!
