Збитки України від війни можуть перевищити $1 трильйон, - ОП
Загальні збитки України від повномасштабної війни можуть перевищувати 1 трильйон доларів з урахуванням втрат держави, бізнесу та громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на інтерв'ю Європейської правди з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою.
Оцінка втрат
"Разом із бізнесом приватним, разом із громадянами ми можемо говорити про суми за трильйон доларів", – заявила Мудра.
Йдеться про сукупні економічні та інфраструктурні втрати, спричинені російською агресією.
Компенсації та активи РФ
За словами представниці ОП, наразі триває робота над конфіскацією близько 300 млрд доларів заморожених російських активів.
"Якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд – це буде швидке, законне джерело для цих компенсацій", – зазначила вона.
Також Україна просуває створення міжнародної компенсаційної комісії.
До неї вже планують долучитися щонайменше 35 держав.
У такому разі пошук коштів для відшкодування збитків стане завданням не лише України, а й міжнародних партнерів.
Попередні оцінки
За даними Світового банку, станом на 2024 рік загальні збитки України оцінювалися у понад 650 млрд доларів.
Зокрема, руйнування Каховської ГЕС спричинило втрати приблизно на 14 млрд доларів.
Офісу БАРИГ - респект!
скільки ж біди приніс вибір 2019.....
але, питання вже не в цьому, а у невідвертості покарання!!!!
