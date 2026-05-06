Збитки України від війни можуть перевищити $1 трильйон, - ОП

Загальні збитки України від повномасштабної війни можуть перевищувати 1 трильйон доларів з урахуванням втрат держави, бізнесу та громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на інтерв'ю Європейської правди з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Мудрою. 

Оцінка втрат

"Разом із бізнесом приватним, разом із громадянами ми можемо говорити про суми за трильйон доларів", – заявила Мудра.

Йдеться про сукупні економічні та інфраструктурні втрати, спричинені російською агресією.

Компенсації та активи РФ

За словами представниці ОП, наразі триває робота над конфіскацією близько 300 млрд доларів заморожених російських активів.

"Якщо бодай більшу частину цих коштів вийде передати в компенсаційний фонд – це буде швидке, законне джерело для цих компенсацій", – зазначила вона.

Також Україна просуває створення міжнародної компенсаційної комісії.

До неї вже планують долучитися щонайменше 35 держав.

У такому разі пошук коштів для відшкодування збитків стане завданням не лише України, а й міжнародних партнерів.

Попередні оцінки

За даними Світового банку, станом на 2024 рік загальні збитки України оцінювалися у понад 650 млрд доларів.

Зокрема, руйнування Каховської ГЕС спричинило втрати приблизно на 14 млрд доларів.

А прибутки міндічів?
06.05.2026 12:45 Відповісти
Только однин стадион Донбасс-Арена стоил 400 млн. о каком 1 трлн речь? Пару ноликов не забыли добавить?
06.05.2026 12:47 Відповісти
Походу стадіон Донбас, як і Крим влада вже рахує російським
06.05.2026 12:49 Відповісти
400 млн - це мізер, усього 0,04 % від 1 трлн доларів.
06.05.2026 14:08 Відповісти
2 области отстраивать с нуля, 3 по 1/2 (Запорожье, Херсноская и Денпропетровская) это вместится в 1 млрд? Сильно сомневаюсь.
06.05.2026 14:13 Відповісти
Ой, 1 трлн.
06.05.2026 14:28 Відповісти
Я думаю що в рази більше, врховуючи екологію і майбутнє розмінування і відбудову цілих міст і сіл, інфраструктури і не треба забувати про людські втрати як на фронті, так і в тилу.
06.05.2026 12:48 Відповісти
Корисні копалини рахували?
06.05.2026 12:49 Відповісти
Офіційна Зе-заява - Дайте нам грошви!!!
06.05.2026 12:49 Відповісти
А якщо ще порахувати велике крадівництво?
06.05.2026 12:50 Відповісти
БАЖАНО в ОДИН ТРАНШ, КЕШОМ і до ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ.

Офісу БАРИГ - респект!
06.05.2026 12:53 Відповісти
кончена чудо юдо зе!гніда особисто відкрив ворота для вторгнення до україни!
скільки ж біди приніс вибір 2019.....
але, питання вже не в цьому, а у невідвертості покарання!!!!
кожне падло хто, хоч якось причетне до зеленого мародерства, повинно висіти догори дригом!!!!
у кожному місті селі селищі містечку!!!!!
06.05.2026 12:53 Відповісти
збитки "1 трильйон доларів" і плюс ще "доля (частка) ангелів", тобто "двушечка на Москву" для Зєлєнского та його мародерів...
06.05.2026 13:03 Відповісти
"зеленим грабіжникам " навіть якщо дадуть і 2 трл для погашення збитків.збитки нікуди не дінуться.все погашення буде майже все вкрадене...
