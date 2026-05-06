Убытки Украины от войны могут превысить $1 триллион, - ОП

Общие убытки Украины от полномасштабной войны могут превысить 1 триллион долларов с учетом потерь государства, бизнеса и граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Европейской правды" с заместителем главы Офиса Президента Ириной Мудрой.

Оценка потерь

"Вместе с частным бизнесом, вместе с гражданами мы можем говорить о суммах в триллион долларов", – заявила Мудра.

Речь идет о совокупных экономических и инфраструктурных потерях, вызванных российской агрессией.

Компенсации и активы РФ

По словам представительницы ОП, в настоящее время ведется работа над конфискацией около 300 млрд долларов замороженных российских активов.

"Если хотя бы большую часть этих средств удастся передать в компенсационный фонд – это будет быстрый, законный источник для этих компенсаций", – отметила она.

Также Украина продвигает создание международной компенсационной комиссии.

К ней уже планируют присоединиться не менее 35 государств.

В таком случае поиск средств для возмещения убытков станет задачей не только Украины, но и международных партнеров.

Предварительные оценки

По данным Всемирного банка, по состоянию на 2024 год общие убытки Украины оценивались в более чем 650 млрд долларов.

В частности, разрушение Каховской ГЭС привело к потерям примерно на 14 млрд долларов.

