Убытки Украины от войны могут превысить $1 триллион, - ОП
Общие убытки Украины от полномасштабной войны могут превысить 1 триллион долларов с учетом потерь государства, бизнеса и граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Европейской правды" с заместителем главы Офиса Президента Ириной Мудрой.
Оценка потерь
"Вместе с частным бизнесом, вместе с гражданами мы можем говорить о суммах в триллион долларов", – заявила Мудра.
Речь идет о совокупных экономических и инфраструктурных потерях, вызванных российской агрессией.
Компенсации и активы РФ
По словам представительницы ОП, в настоящее время ведется работа над конфискацией около 300 млрд долларов замороженных российских активов.
"Если хотя бы большую часть этих средств удастся передать в компенсационный фонд – это будет быстрый, законный источник для этих компенсаций", – отметила она.
Также Украина продвигает создание международной компенсационной комиссии.
К ней уже планируют присоединиться не менее 35 государств.
В таком случае поиск средств для возмещения убытков станет задачей не только Украины, но и международных партнеров.
Предварительные оценки
По данным Всемирного банка, по состоянию на 2024 год общие убытки Украины оценивались в более чем 650 млрд долларов.
В частности, разрушение Каховской ГЭС привело к потерям примерно на 14 млрд долларов.
Офісу БАРИГ - респект!
скільки ж біди приніс вибір 2019.....
але, питання вже не в цьому, а у невідвертості покарання!!!!
кожне падло хто, хоч якось причетне до зеленого мародерства, повинно висіти догори дригом!!!!
у кожному місті селі селищі містечку!!!!!