Убытки Украины от войны могут превысить $1 триллион, - ОП

Убытки Украины из-за войны могут составить более $1 триллиона

Общие убытки Украины от полномасштабной войны могут превысить 1 триллион долларов с учетом потерь государства, бизнеса и граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью "Европейской правды" с заместителем главы Офиса Президента Ириной Мудрой. 

Оценка потерь

"Вместе с частным бизнесом, вместе с гражданами мы можем говорить о суммах в триллион долларов", – заявила Мудра.

Речь идет о совокупных экономических и инфраструктурных потерях, вызванных российской агрессией.

Компенсации и активы РФ

По словам представительницы ОП, в настоящее время ведется работа над конфискацией около 300 млрд долларов замороженных российских активов.

"Если хотя бы большую часть этих средств удастся передать в компенсационный фонд – это будет быстрый, законный источник для этих компенсаций", – отметила она.

Также Украина продвигает создание международной компенсационной комиссии.

К ней уже планируют присоединиться не менее 35 государств.

В таком случае поиск средств для возмещения убытков станет задачей не только Украины, но и международных партнеров.

Предварительные оценки

По данным Всемирного банка, по состоянию на 2024 год общие убытки Украины оценивались в более чем 650 млрд долларов.

В частности, разрушение Каховской ГЭС привело к потерям примерно на 14 млрд долларов.

Топ комментарии
+8
А прибутки міндічів?
показать весь комментарий
06.05.2026 12:45 Ответить
+6
кончена чудо юдо зе!гніда особисто відкрив ворота для вторгнення до україни!
скільки ж біди приніс вибір 2019.....
але, питання вже не в цьому, а у невідвертості покарання!!!!
кожне падло хто, хоч якось причетне до зеленого мародерства, повинно висіти догори дригом!!!!
у кожному місті селі селищі містечку!!!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 12:53 Ответить
+4
Я думаю що в рази більше, врховуючи екологію і майбутнє розмінування і відбудову цілих міст і сіл, інфраструктури і не треба забувати про людські втрати як на фронті, так і в тилу.
показать весь комментарий
06.05.2026 12:48 Ответить
Только однин стадион Донбасс-Арена стоил 400 млн. о каком 1 трлн речь? Пару ноликов не забыли добавить?
показать весь комментарий
06.05.2026 12:47 Ответить
Походу стадіон Донбас, як і Крим влада вже рахує російським
показать весь комментарий
06.05.2026 12:49 Ответить
400 млн - це мізер, усього 0,04 % від 1 трлн доларів.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:08 Ответить
2 области отстраивать с нуля, 3 по 1/2 (Запорожье, Херсноская и Денпропетровская) это вместится в 1 млрд? Сильно сомневаюсь.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:13 Ответить
Ой, 1 трлн.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:28 Ответить
Корисні копалини рахували?
показать весь комментарий
06.05.2026 12:49 Ответить
Офіційна Зе-заява - Дайте нам грошви!!!
показать весь комментарий
06.05.2026 12:49 Ответить
А якщо ще порахувати велике крадівництво?
показать весь комментарий
06.05.2026 12:50 Ответить
БАЖАНО в ОДИН ТРАНШ, КЕШОМ і до ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ.

Офісу БАРИГ - респект!
показать весь комментарий
06.05.2026 12:53 Ответить
збитки "1 трильйон доларів" і плюс ще "доля (частка) ангелів", тобто "двушечка на Москву" для Зєлєнского та його мародерів...
показать весь комментарий
06.05.2026 13:03 Ответить
"зеленим грабіжникам " навіть якщо дадуть і 2 трл для погашення збитків.збитки нікуди не дінуться.все погашення буде майже все вкрадене...
показать весь комментарий
06.05.2026 14:09 Ответить
 
 