В реестр ущерба от агрессии РФ поступило более 27,5 тыс. заявлений, - Минюст

9 января возобновляется работа Единого государственного

Международный реестр убытков от вооруженной агрессии РФ уже получил более 27 500 заявлений.

Об этом информирует Министерство юстиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Реестр, который начал работу в апреле 2024 года, стал первым элементом глобального механизма компенсации за ущерб, причиненный войной. Его цель - документирование и обеспечение будущего возмещения пострадавшим физическим и юридическим лицам.

Украина в сотрудничестве с международными партнерами продолжает внедрение полноценного компенсационного механизма, включающего специальную комиссию по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд.

Кроме того, недавно объявлено об открытии новой, десятой категории заявлений, которая касается повреждения или уничтожения нежилой недвижимости в результате военных действий.

Минюст (1772) убытки (400) война в Украине (5794)
