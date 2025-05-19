В реестр ущерба от агрессии РФ поступило более 27,5 тыс. заявлений, - Минюст

Международный реестр убытков от вооруженной агрессии РФ уже получил более 27 500 заявлений.

Об этом информирует Министерство юстиции Украины.

Реестр, который начал работу в апреле 2024 года, стал первым элементом глобального механизма компенсации за ущерб, причиненный войной. Его цель - документирование и обеспечение будущего возмещения пострадавшим физическим и юридическим лицам.

Украина в сотрудничестве с международными партнерами продолжает внедрение полноценного компенсационного механизма, включающего специальную комиссию по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд.

Кроме того, недавно объявлено об открытии новой, десятой категории заявлений, которая касается повреждения или уничтожения нежилой недвижимости в результате военных действий.

