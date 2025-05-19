До реєстру збитків від агресії РФ надійшло понад 27,5 тис. заяв, - Мін’юст
Міжнародний реєстр збитків від збройної агресії РФ вже отримав понад 27 500 заяв,
Про це інформує Міністерство юстиції України, передає Цензор.НЕТ.
Реєстр, який почав роботу у квітні 2024 року, став першим елементом глобального механізму компенсації за шкоду, завдану війною. Його мета - документування та забезпечення майбутнього відшкодування постраждалим фізичним і юридичним особам.
Україна у співпраці з міжнародними партнерами продовжує впровадження повноцінного компенсаційного механізму, що включає спеціальну комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд.
Крім того, нещодавно оголошено про відкриття нової, десятої категорії заяв, яка стосується пошкодження або знищення нежитлової нерухомості внаслідок воєнних дій.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль