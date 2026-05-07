Оккупанты сбросили три авиабомбы на Краматорск: есть погибший и раненая. ФОТОрепортаж
Вечером 7 мая российские войска сбросили три авиабомбы на один из спальных районов города Краматорска в Донецкой области. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Вражеский удар произошел в 16:49. Для атаки оккупанты применили три ФАБ-250.
Погиб мужчина 1980 года рождения. Ранения получила женщина 1979 года рождения.
Повреждены многоэтажный дом и три автомобиля.
Женщину спасли из-под обломков
В ГСЧС рассказали, что под разрушенными конструкциями поврежденного дома оказались люди.
Спасатели деблокировали из-под обломков женщину и передали ее сотрудникам скорой помощи. Еще одного человека достали без признаков жизни.
"Среди пострадавших оказалась и испуганная собака — спасатели вместе с парамедиками Национальной полиции оказали ей необходимую помощь", — рассказали в ГСЧС.
Во время аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 200 кг строительного мусора и ликвидировали возгорание легковых автомобилей.
