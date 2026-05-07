Оккупанты сбросили три авиабомбы на Краматорск: есть погибший и раненая. ФОТОрепортаж

Вечером 7 мая российские войска сбросили три авиабомбы на один из спальных районов города Краматорска в Донецкой области. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

Вражеский удар произошел в 16:49. Для атаки оккупанты применили три ФАБ-250.

Погиб мужчина 1980 года рождения. Ранения получила женщина 1979 года рождения.

Повреждены многоэтажный дом и три автомобиля.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар ФАБами по центру Краматорска: 5 погибших и 12 раненых, горит пожар. ФОТОрепортаж

Женщину спасли из-под обломков

В ГСЧС рассказали, что под разрушенными конструкциями поврежденного дома оказались люди.

Спасатели деблокировали из-под обломков женщину и передали ее сотрудникам скорой помощи. Еще одного человека достали без признаков жизни.

"Среди пострадавших оказалась и испуганная собака — спасатели вместе с парамедиками Национальной полиции оказали ей необходимую помощь", — рассказали в ГСЧС.

Во время аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 200 кг строительного мусора и ликвидировали возгорание легковых автомобилей.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: трое человек погибли, еще шестеро получили ранения. ФОТОрепортаж