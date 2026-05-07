РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5510 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрел Краматорска
885 4

Оккупанты сбросили три авиабомбы на Краматорск: есть погибший и раненая. ФОТОрепортаж

Вечером 7 мая российские войска сбросили три авиабомбы на один из спальных районов города Краматорска в Донецкой области. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

Вражеский удар произошел в 16:49. Для атаки оккупанты применили три ФАБ-250.

Погиб мужчина 1980 года рождения. Ранения получила женщина 1979 года рождения.

Повреждены многоэтажный дом и три автомобиля.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар ФАБами по центру Краматорска: 5 погибших и 12 раненых, горит пожар. ФОТОрепортаж

Женщину спасли из-под обломков

В ГСЧС рассказали, что под разрушенными конструкциями поврежденного дома оказались люди.

атака на Краматорск

Спасатели деблокировали из-под обломков женщину и передали ее сотрудникам скорой помощи. Еще одного человека достали без признаков жизни.

атака на Краматорск

"Среди пострадавших оказалась и испуганная собака — спасатели вместе с парамедиками Национальной полиции оказали ей необходимую помощь", — рассказали в ГСЧС.

атака на Краматорск

Во время аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 200 кг строительного мусора и ликвидировали возгорание легковых автомобилей.

атака на Краматорск

атака на Краматорск

атака на Краматорск

Смотрите также: Сутки на Донетчине: трое человек погибли, еще шестеро получили ранения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (12241) жертва (336) ГСЧС (5180) ФАБ (44) Краматорский район (1178)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*********** побєдабєсіє в Україні та його «мірниє ініціативи»….., упродовж 11 років в Україні!!
показать весь комментарий
07.05.2026 22:54 Ответить
"Кочуючий Петріот" не на часі - не сцять вони підлітати...(((
показать весь комментарий
07.05.2026 22:59 Ответить
Києву проблема КАБів не цікава
показать весь комментарий
07.05.2026 23:44 Ответить
Як заспокоїти озвірілих, збожеволілих, безмозглих, диких росіян? Мабуть, на кожні їх атаки повинна бути аналогічна відповідь. На три ракети на Київ, три ракети на Москву, На авіабомби на Харків, така ж кількість і на Бєлгород. На шість ракет на Львів- теж шість летить на одне із міст Росії. По іншому до них не дійде.....
показать весь комментарий
08.05.2026 05:56 Ответить
 
 