Росія відмовилась від тиші та посилила атаки по Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Росія за ніч випустила понад 200 ударних дронів і завдала авіаударів по кількох регіонах України. Є загиблі та поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні понад 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано понад 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атак є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці...

"Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

Відповідь на дії РФ має бути дзеркальною, санкції - ключовий інструмент

Президент заявив про необхідність продовження санкційного тиску на Росію та спільних дій партнерів для досягнення безпеки і справедливого миру.

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", - додав Зеленський.

