Росія відмовилась від тиші та посилила атаки по Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Росія за ніч випустила понад 200 ударних дронів і завдала авіаударів по кількох регіонах України. Є загиблі та поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні понад 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано понад 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атак є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці...
"Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.
Відповідь на дії РФ має бути дзеркальною, санкції - ключовий інструмент
Президент заявив про необхідність продовження санкційного тиску на Росію та спільних дій партнерів для досягнення безпеки і справедливого миру.
"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", - додав Зеленський.
Наслідки атаки
«Але ж давайте розглянемо контекст та згадаємо, з чим це можна порівняти.
Тоді, у 2023-му, восени, ворог розпочав масштабний наступ на авдіївсько-очеретинську вісь нашої оборони.
Зрозуміло, що початкові темпи просування були слабкими, бо були обумовлені цілою мережею підготовлених фортифікаційних споруд, які будувалися 8 років поспіль.
Але вже наприкінці 2023-го ситуація почала різко погіршуватися - ворог пробив декілька коридорів: південні та північні околиці Авдіївки, позиція «Зеніт».
Все, що було далі, стало наслідком втрати цих коридорів.
А що було - ми памʼятаємо: втрата Авдіївки та Очеретиного потягнула за собою дуже стрімке просування з виходом на оперативний простір.
Пізніше були втрати Новогродівки та Карлівки, які стали ключовими у боротьбі за Селидове, Курахове та підхід до Покровська.
Зараз ситуація має в якійсь мірі схожі риси - ворог повільно пробиває собі коридори до Костянтинівки та в самій Констасі, ведеться запекла боротьба в районі Часового Яру та в напрямку Дружківки.
Тому і темпи просування окупантів суттєво впали.
Якщо ворог зможе захопити Костянтинівку, Добропілля, Олексієво-Дружківку та залишки Часіка, то зможе підійти з кількох боків до Словʼянська-Краматорська.
І тоді темпи ворожого просування нагадуватимуть кінець літа 2024-го - в середньому 30 кв. км на добу.
Звісно, задля цього окупанту треба буде покласти 150-200 тисяч о/с тільки двохсотими, але їх втрати не зупинять, і задля досягнення цілі вони готові на будь-які втрати».
