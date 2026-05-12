УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6183 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріл енергетичної і газової інфраструктури Обстріли об’єктів Укрзалізниці Обстріли КАБами
902 13

Росія відмовилась від тиші та посилила атаки по Україні, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Росія за ніч випустила понад 200 ударних дронів і завдала авіаударів по кількох регіонах України. Є загиблі та поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. За цю ніч випустили по Україні понад 200 ударних дронів. Знову пішли авіабомби на фронті – понад 80, зафіксовано понад 30 авіаційних ударів. Ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атак є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці...

"Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі. Мої співчуття рідним і близьким", - зазначив Зеленський.

Відповідь на дії РФ має бути дзеркальною, санкції - ключовий інструмент

Президент заявив про необхідність продовження санкційного тиску на Росію та спільних дій партнерів для досягнення безпеки і справедливого миру.

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено 192 ворожі БпЛА із 216, - Повітряні сили

Наслідки атаки

Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів
Росія завершила перемир'я: вдарила по низці регіонів

Автор: 

Зеленський Володимир (27750) обстріл (33884)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Та ти шо? Та поведи народ подивитися в пуйлу в очі, як ти це робив після 2019 року. А які твої дії? Де наші 3000 крилатих ракет? Де нашак балістика?
показати весь коментар
12.05.2026 10:08 Відповісти
+5
Видай ще якийсь дозвільний указ для рашки. Хочь паржом.
показати весь коментар
12.05.2026 10:11 Відповісти
+4
А де, хоч слово про вчорашні події?
показати весь коментар
12.05.2026 10:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де, хоч слово про вчорашні події?
показати весь коментар
12.05.2026 10:08 Відповісти
Та ти шо? Та поведи народ подивитися в пуйлу в очі, як ти це робив після 2019 року. А які твої дії? Де наші 3000 крилатих ракет? Де нашак балістика?
показати весь коментар
12.05.2026 10:08 Відповісти
Видай ще якийсь дозвільний указ для рашки. Хочь паржом.
показати весь коментар
12.05.2026 10:11 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 10:12 Відповісти
Бачу багато спекуляцій щодо тези «рф має найнижчі темпи просування з 2023 року». Дійсно, на папері воно може так і виглядає. І це є результатом серйозної довготривалої роботи наших воїнів, - український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

«Але ж давайте розглянемо контекст та згадаємо, з чим це можна порівняти.

Тоді, у 2023-му, восени, ворог розпочав масштабний наступ на авдіївсько-очеретинську вісь нашої оборони.

Зрозуміло, що початкові темпи просування були слабкими, бо були обумовлені цілою мережею підготовлених фортифікаційних споруд, які будувалися 8 років поспіль.

Але вже наприкінці 2023-го ситуація почала різко погіршуватися - ворог пробив декілька коридорів: південні та північні околиці Авдіївки, позиція «Зеніт».

Все, що було далі, стало наслідком втрати цих коридорів.

А що було - ми памʼятаємо: втрата Авдіївки та Очеретиного потягнула за собою дуже стрімке просування з виходом на оперативний простір.

Пізніше були втрати Новогродівки та Карлівки, які стали ключовими у боротьбі за Селидове, Курахове та підхід до Покровська.

Зараз ситуація має в якійсь мірі схожі риси - ворог повільно пробиває собі коридори до Костянтинівки та в самій Констасі, ведеться запекла боротьба в районі Часового Яру та в напрямку Дружківки.

Тому і темпи просування окупантів суттєво впали.

Якщо ворог зможе захопити Костянтинівку, Добропілля, Олексієво-Дружківку та залишки Часіка, то зможе підійти з кількох боків до Словʼянська-Краматорська.

І тоді темпи ворожого просування нагадуватимуть кінець літа 2024-го - в середньому 30 кв. км на добу.

Звісно, задля цього окупанту треба буде покласти 150-200 тисяч о/с тільки двохсотими, але їх втрати не зупинять, і задля досягнення цілі вони готові на будь-які втрати».
показати весь коментар
12.05.2026 10:13 Відповісти
Видай заборонний Указ, він тебе послухає,

а шо з дЄрьмаком? - мовчиш? курва "сциклобрехлива"
показати весь коментар
12.05.2026 10:19 Відповісти
Видай заборонний Указ, він тебе послухає,

а шо з дЄрьмаком? - мовчиш? курва "сциклобрехлива"
показати весь коментар
12.05.2026 10:19 Відповісти
Ну що ж, тепер завтра побачимо аналогічні кадри з росії? Чи, як завжди, збрехав про дзеркальну відповідь?
показати весь коментар
12.05.2026 10:21 Відповісти
Ну значить пора москву бомбити
показати весь коментар
12.05.2026 10:25 Відповісти
Нарід 73% має вимагати від Вожня Указ на припинення росію обстрілів України. Він один раз показав, що може їм дозволити проводити парад, то нехай і введе заборону.
показати весь коментар
12.05.2026 11:47 Відповісти
Ну так ***** ж дали побєдобєсіє провести, тепер можна йому в бункер ровертатись та в чумадан срати.
показати весь коментар
12.05.2026 11:51 Відповісти
Мародер
показати весь коментар
12.05.2026 13:08 Відповісти
Так видай указ яким заборони рашці обстрілювати Україну , ти ж своїм указом дозволив проводити парад на красній площі ,і ета што-то другоє ?
показати весь коментар
12.05.2026 17:30 Відповісти
 
 