Россия отказалась от перемирия и усилила атаки на Украину, - Зеленский. ФОТОрепортаж

За ночь Россия запустила более 200 ударных дронов и нанесла авиаудары по нескольким регионам Украины. Есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия сама решила положить конец частичному затишбю, которое сохранялось несколько дней. За эту ночь по Украине выпустили более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте - более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов. Ударные дроны сбивались в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, в Киеве и области", - говорится в сообщении.

В результате атак повреждены объекты энергетики, многоквартирные дома, детский сад, был нанесен удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге...

"Известно, что в результате этих ударов есть раненые. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Ответ на действия РФ должен быть зеркальным, санкции – ключевой инструмент

Президент заявил о необходимости продолжения санкционного давления на Россию и совместных действий партнеров для достижения безопасности и справедливого мира.

"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать действовать и усиливаться. Важно, чтобы не было ослаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", - добавил Зеленский.

Россия завершила перемирие'я: вдарила по низці регіонів
Та ти шо? Та поведи народ подивитися в пуйлу в очі, як ти це робив після 2019 року. А які твої дії? Де наші 3000 крилатих ракет? Де нашак балістика?
Видай ще якийсь дозвільний указ для рашки. Хочь паржом.
А де, хоч слово про вчорашні події?
А де, хоч слово про вчорашні події?
показать весь комментарий
12.05.2026 10:08 Ответить
Та ти шо? Та поведи народ подивитися в пуйлу в очі, як ти це робив після 2019 року. А які твої дії? Де наші 3000 крилатих ракет? Де нашак балістика?
показать весь комментарий
12.05.2026 10:08 Ответить
Видай ще якийсь дозвільний указ для рашки. Хочь паржом.
показать весь комментарий
12.05.2026 10:11 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2026 10:12 Ответить
Бачу багато спекуляцій щодо тези «рф має найнижчі темпи просування з 2023 року». Дійсно, на папері воно може так і виглядає. І це є результатом серйозної довготривалої роботи наших воїнів, - український військовий кореспондент Богдан Мирошников.

«Але ж давайте розглянемо контекст та згадаємо, з чим це можна порівняти.

Тоді, у 2023-му, восени, ворог розпочав масштабний наступ на авдіївсько-очеретинську вісь нашої оборони.

Зрозуміло, що початкові темпи просування були слабкими, бо були обумовлені цілою мережею підготовлених фортифікаційних споруд, які будувалися 8 років поспіль.

Але вже наприкінці 2023-го ситуація почала різко погіршуватися - ворог пробив декілька коридорів: південні та північні околиці Авдіївки, позиція «Зеніт».

Все, що було далі, стало наслідком втрати цих коридорів.

А що було - ми памʼятаємо: втрата Авдіївки та Очеретиного потягнула за собою дуже стрімке просування з виходом на оперативний простір.

Пізніше були втрати Новогродівки та Карлівки, які стали ключовими у боротьбі за Селидове, Курахове та підхід до Покровська.

Зараз ситуація має в якійсь мірі схожі риси - ворог повільно пробиває собі коридори до Костянтинівки та в самій Констасі, ведеться запекла боротьба в районі Часового Яру та в напрямку Дружківки.

Тому і темпи просування окупантів суттєво впали.

Якщо ворог зможе захопити Костянтинівку, Добропілля, Олексієво-Дружківку та залишки Часіка, то зможе підійти з кількох боків до Словʼянська-Краматорська.

І тоді темпи ворожого просування нагадуватимуть кінець літа 2024-го - в середньому 30 кв. км на добу.

Звісно, задля цього окупанту треба буде покласти 150-200 тисяч о/с тільки двохсотими, але їх втрати не зупинять, і задля досягнення цілі вони готові на будь-які втрати».
показать весь комментарий
12.05.2026 10:13 Ответить
Ну що ж, тепер завтра побачимо аналогічні кадри з росії? Чи, як завжди, збрехав про дзеркальну відповідь?
показать весь комментарий
12.05.2026 10:21 Ответить
Ну значить пора москву бомбити
показать весь комментарий
12.05.2026 10:25 Ответить
