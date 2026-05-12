Россия отказалась от перемирия и усилила атаки на Украину, - Зеленский. ФОТОрепортаж

За ночь Россия запустила более 200 ударных дронов и нанесла авиаудары по нескольким регионам Украины. Есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия сама решила положить конец частичному затишбю, которое сохранялось несколько дней. За эту ночь по Украине выпустили более 200 ударных дронов. Снова пошли авиабомбы на фронте - более 80, зафиксировано более 30 авиационных ударов. Ударные дроны сбивались в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях, в Киеве и области", - говорится в сообщении.

В результате атак повреждены объекты энергетики, многоквартирные дома, детский сад, был нанесен удар и по обычному гражданскому локомотиву на железной дороге...

"Известно, что в результате этих ударов есть раненые. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Ответ на действия РФ должен быть зеркальным, санкции – ключевой инструмент

Президент заявил о необходимости продолжения санкционного давления на Россию и совместных действий партнеров для достижения безопасности и справедливого мира.

"Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать действовать и усиливаться. Важно, чтобы не было ослаблений и партнеры не оставались в стороне, а продолжали совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира", - добавил Зеленский.

