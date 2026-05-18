УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9351 відвідувач онлайн
Новини Україна створила власні КАБи
12 558 125

Перша українська КАБ готова до бойового застосування, - Федоров. ВIДЕО

Перша українська КАБ готова до бойового застосування.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хто створив першу українську керовану авіабомбу?

"Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування", - зазначив він

Детальніше про розробку

За словами Федорова, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Міноборони оприлюднили характеристики російських КАБів

Технічні характеристики

Бойова частина - 250 кг.

Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

"Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", - резюмує міністр оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 7 тис. КАБів застосувала РФ проти Сил оборони протягом квітня, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7833) ОПК (411) Федоров Михайло (1103) КАБ (539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
як і тисячі щомісячних фламіндічей........
показати весь коментар
18.05.2026 11:15 Відповісти
+29
Перша готова. Друга - наступного року...
показати весь коментар
18.05.2026 11:28 Відповісти
+19
ну нарешті на п'ятий рік війни ! тепер питання до кількості .
показати весь коментар
18.05.2026 11:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
... ну по хм..і ан зараз ніхто і не гатить..як і бор..жул..бо там НІЧОГО нема..))) Гатять..і майже постійно по тим де є... І по смугам влучали... і по стоянкам..і нажаль по літакам. От мене тільки дивує. Авіація... це моя професія... і не наземна... А Ви мені розповідаєте про те... про що і близько не знаєте. Я ж Вам вже натякав!!! У мене є принцип..Свій... Не нав*язую. Не лізу у теми.. де нічого не знаю..і тим більше не розумію. От цікаво. Якщо тут будуть розбирати тему абортів у макак...Ви не вступите у діскусію?...Бо так ..як Ви намагаєтеся мені довести те... про що і гадки не маєте..і фантазуєте... то і там Ви станене спеціалістом.
показати весь коментар
18.05.2026 20:40 Відповісти
Чим зараз керуєте?
показати весь коментар
18.05.2026 20:57 Відповісти

Ви праві це не місце для таких розмов - азарт важко контролювати
показати весь коментар
18.05.2026 21:10 Відповісти
.. Шановний.... Ну не треба так розкидуватися знищеними..))) Вся стратегічна авіація (за виключенням Ту-22М3)...налічує всього біля 45-50 одиниць. Ту-160 взагалі у кацапсячих з за відсутності двигунів використовуються у кількості до ШЕСТИ!!! одиниць. Ту-95МС кількістью не більш ТРИДЦЯТИ ..які здатні літати. Сподіваюся Ви помітили велику різницю у використанні Ту-95МС на початку війни і зараз? Про Ту-160 я навіть не згадую. Якщо бути чесними ..то знищені і пошкоджені одиниці.. А людина мала на увазі прикриттся при використанні КАБів... Ви ж сюди втулили стратегів..які цим ніколи не займалися і не займаються. Цю функцію у кацапсячих виконують винищувачі-бомбардувальники. У кацапсячих основний тип..це Су-34... Це те..що масово використовують смердячі при запусках КАБів. А прикриття просте. Вони не наближаються до лінії зіткнення і радіусу дій наших засобів. Просто і банально. Оце і є все прикриття. Кацапи зробили систему запуску КАБ на двох своїх Ту-22М3М..... Але максимальна дальність скидів не дозволяє їм наблизитися так близько до ЛБЗ... щоб використати їх ефективно. Та й никудишня маневренність... у порівнянні з Су-34. Ну..вибачте.... але кількість знищених нашими силами літаків на аеродромах Вами значно перевищена. Було б дуже добре..АЛЕ,,,((((
показати весь коментар
18.05.2026 18:12 Відповісти
Теоретично КАБами може "кидатись" все що швидко літає...
показати весь коментар
18.05.2026 18:23 Відповісти
...теоретично і атомні бомби можна було б кидати з Ан-2... ))) Якщо систему активації...туди вперти...))) Так і з КАБами... Це не просто швиргонути бомбу ..яка полетить донизу... Це система...яку не всунути на кожний літак. Невеличкий приклад. Звичайний Прицільно-навігаційний комплекс з винищувача наприклад F-16...який по розмірам невеликий....чому не всунути у чеський Л-39...і спокійнісенько виявляти шахеди і їх збивати? А тому ..що це КОМПЛЕКС...а не просто радар і льотчик. Так і тут . Запуск КАБ..це система.
показати весь коментар
18.05.2026 19:22 Відповісти
Згоден абсолютно.
показати весь коментар
18.05.2026 19:35 Відповісти
Я вас згадав. Це у вас деменція, тому ви не здатні в фразі "...знищено та пошкоджено" прочитати далі слова-тригера (для вас тригера) <знищено>.

Ну і звісно, хєр зна, що людина ( Микола Ріднік ), яка не здатна подивитись в інтернетах різницю між КАБ та МПК, мала на увазі під фразою "прикрити носії". Бо єдиними способами їх "прикриттям" в процесі скидання МПК/КАБ-ів є відстань від ЛБЗ та ешелоноване ППО, що не дозволяє використовувати далекобійні ЗРК та ракети "повітря-повітря". В України ситуація рівно точно така ж. Українські носії JDAM/GBU дуже обережно наближаються до ЛБЗ. Бо збити можуть. З С-300, звичайної "Ігли" або ракетою "повітря-повітря" з "випадкового" винищувача на чергуванні...

Тож можна сказати - захист носіїв у повітрі в України та засрашки однаково добрий. А от захист носіїв на землі - у України не те щоб кращій. Просто у засрашки немає засобів для якісного полювання за "носіями" - А-50 повибиті, загоризонтні РЛС теж регулярно та активно знищуються, агентурні засоби якось не дуже, схоже, працюють, супутникове угруповування засрашки працює епізодично, а кєтайці оперативних супутникових даних, очевидно, не дають...
показати весь коментар
18.05.2026 19:40 Відповісти
Ага. Тому вони нас "кошмарять" КАБами регулярно (або Харківяни та Запоріжці брешуть), а у нас одиничні акції.
показати весь коментар
18.05.2026 19:51 Відповісти
... Якщо враховувати мою деменцію... то Ви ..як здорова людина зможете мені навести дані по слову пошкоджено.!! ?? По знищеним..я і сам ..навіть враховуючі хворобу маю інформацію. А от по пошкодженим...звідки у **здорової** людини дані? Бо пошкодженням може бути і три дірочки у фюзеляжі Су-34....чи Ту-95МС...))) Тоді я з великою достовірністью може Вас порадувати... Наступного разу, коли будете демонструвати свій діагноз.... ( самі знаєте який)... то запросто можете збільшити свої цифри пошкоджених разів у десять. І цифра буде достеменна.
і надалі..)))
А от захист носіїв на землі - у України не те щоб кращій. Просто у засрашки немає засобів для якісного полювання за "носіями" - А-50 повибиті, загоризонтні РЛС теж регулярно та активно знищуються, ... я..як деменціозник хочу запитати у ( згадав Вас) розумовообмеженного....як зв*язати захист носіїв на землі з А-50 та загоризонтними РЛС,,?
А так значна частина Вашого допису достатньо професійна і розумна. Виявляється бувають і тверезі періоди!!!)))
показати весь коментар
18.05.2026 20:00 Відповісти
Може замість відео тихо застосовувати?
показати весь коментар
18.05.2026 12:30 Відповісти
Их уже применяли .Тестировали в Покровске.судя по всему .Даже новость была что там вражеских дронщиков авиабомбами в высотке накрыли
показати весь коментар
18.05.2026 13:33 Відповісти
"Не вірте тому, що чуєте і половині того, що бачите!"- Едгар Аллан.
Тобто чуткам вірити взагалі не варто,побачене потребує перевірки, оскільки очі можуть бути обмануті, а сказане може бути викривленим.)
показати весь коментар
18.05.2026 12:34 Відповісти
А куди дівати Фламінго, яких вже мабуть тисячі лежать згідно обіцянок верховного й виробника? Вони ж дешеві, як повітря.
показати весь коментар
18.05.2026 12:50 Відповісти
Сподіваюсь це буде маштабно ! Гарна новина!
показати весь коментар
18.05.2026 13:33 Відповісти
Вы сначала ее сбросьте по врагу и попадите по цели.
Вот потом и говори, что успешно применена (а не готова) первая украинская КАБ.
А пока как в поговорке: "С кем поведешься (с Зеленским), того и наберешься (болтовни и пустого трепа)"
показати весь коментар
18.05.2026 13:43 Відповісти
Залишилось створити балістику проти дальнобійного С-400/500 і дальнобійну протиповітряну ракету для забезпечення скидання цієї бомби. Тоді бомба полетить далі відосіка.
показати весь коментар
18.05.2026 14:55 Відповісти
В яблучко!
показати весь коментар
18.05.2026 16:24 Відповісти
95 квартал продовжується,ну ще ліга сміха. ПРАВИЛО ВІЙНИ-----ВОРОГ НЕПОВИНЕН ЗНАТИ ПРО ЗБРОЮ ЯКА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ Тільки в бою він повинен бачити,що щось "нове" лупить. Для визначення -- витрачає час,кошти.А в нас ідіоти (по другому не скажу) ще курочка в гнізді,а вони вже розповідають як яічко будуть жарить. Піар на піару.А головне,що це іде від головного піарщика.
показати весь коментар
18.05.2026 15:32 Відповісти
Дуже зворушливо! АЛЕ! Спочатку застосуйте по ворогу, отримайте РЕЗУЛЬТАТ по ворогу!!!! А зараз це поки ні про що...Терпіння, пане міністр!
показати весь коментар
18.05.2026 16:25 Відповісти
наша Лялечка......
показати весь коментар
18.05.2026 16:45 Відповісти
Не розумію,нахєра анонсувати,бери та застосовуй по тихому.Кацапи анонсують,застосувавши.ЗЕленський місяців вісім розказує,записуючи відосики,як він блекаут в московії вчинить.
показати весь коментар
18.05.2026 17:11 Відповісти
Сьогодні росіяни випустили по Україні 316 КАбів. Кожен день випускають приблизно 300 шт. на протязі багатьох років
показати весь коментар
18.05.2026 19:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 