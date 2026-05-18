Перша українська КАБ готова до бойового застосування, - Федоров. ВIДЕО
Перша українська КАБ готова до бойового застосування.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Хто створив першу українську керовану авіабомбу?
"Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування", - зазначив він
Детальніше про розробку
За словами Федорова, розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.
Технічні характеристики
Бойова частина - 250 кг.
Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.
"Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни", - резюмує міністр оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви праві це не місце для таких розмов - азарт важко контролювати
Ну і звісно, хєр зна, що людина ( Микола Ріднік ), яка не здатна подивитись в інтернетах різницю між КАБ та МПК, мала на увазі під фразою "прикрити носії". Бо єдиними способами їх "прикриттям" в процесі скидання МПК/КАБ-ів є відстань від ЛБЗ та ешелоноване ППО, що не дозволяє використовувати далекобійні ЗРК та ракети "повітря-повітря". В України ситуація рівно точно така ж. Українські носії JDAM/GBU дуже обережно наближаються до ЛБЗ. Бо збити можуть. З С-300, звичайної "Ігли" або ракетою "повітря-повітря" з "випадкового" винищувача на чергуванні...
Тож можна сказати - захист носіїв у повітрі в України та засрашки однаково добрий. А от захист носіїв на землі - у України не те щоб кращій. Просто у засрашки немає засобів для якісного полювання за "носіями" - А-50 повибиті, загоризонтні РЛС теж регулярно та активно знищуються, агентурні засоби якось не дуже, схоже, працюють, супутникове угруповування засрашки працює епізодично, а кєтайці оперативних супутникових даних, очевидно, не дають...
і надалі..)))
А от захист носіїв на землі - у України не те щоб кращій. Просто у засрашки немає засобів для якісного полювання за "носіями" - А-50 повибиті, загоризонтні РЛС теж регулярно та активно знищуються, ... я..як деменціозник хочу запитати у ( згадав Вас) розумовообмеженного....як зв*язати захист носіїв на землі з А-50 та загоризонтними РЛС,,?
А так значна частина Вашого допису достатньо професійна і розумна. Виявляється бувають і тверезі періоди!!!)))
Тобто чуткам вірити взагалі не варто,побачене потребує перевірки, оскільки очі можуть бути обмануті, а сказане може бути викривленим.)
Вот потом и говори, что успешно применена (а не готова) первая украинская КАБ.
А пока как в поговорке: "С кем поведешься (с Зеленским), того и наберешься (болтовни и пустого трепа)"