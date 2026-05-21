Україна розробляє дешеві ракети для перехоплення "шахедів", - Федоров

Україна тестує дешеві ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими дронами Shahed та готує масштабування виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"По задачі Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", - сказав він.

За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду.

"Наше завдання - масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних "Shahed", - зазначив міністр.

Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.

Що передувало?

Раніше Федоров повідомив, що учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

"які близькі до готовності" - як фламінги ?))
21.05.2026 11:26 Відповісти
Це потрібно було два роки тому як мінімум!!!
21.05.2026 11:32 Відповісти
як мінімум в 2019 не треба було галочку малювати сракою
21.05.2026 11:34 Відповісти
Це не за адресою!
21.05.2026 11:34 Відповісти
так я не про Вас..я про мінімум
21.05.2026 11:40 Відповісти
Зтули пельку . І тримай все в секреті . Та що у вас всіх приступ балтології чи ви свідомо розкриваєте інформацію ?
21.05.2026 11:26 Відповісти
Зробіть, покажіть ефективність, тоді триндіть!!!...
... " Лягушка - путешественница!"...
21.05.2026 11:27 Відповісти
Тільки розробляє? Красавчик, міністр те що треба
21.05.2026 11:27 Відповісти
Знову анонси великого *****.
21.05.2026 11:28 Відповісти
«По задачі Президента…» - далі можна не читати. Аби хоч, замість рожевої фарби додумались використовувати зелену.
21.05.2026 11:30 Відповісти
Ага, нагадало мені совкове , - ... в свете решений партии и правительства и лично дорогого Леонида Иллича ... -,
або цитати Мао Дзедуна надруковані у вигляді кишенькових видань в червоній палітурці, призначені для носіння з собою. Для того щоб по-справжньому опанувати ідеями Мао Цзедуна, необхідно знову і знову вивчати цілий ряд основних положень товарища Мао Цзедуна. Деякі найбільш яскраві висловлювання найкраще заучувати напам'ять, постійно вивчати і застосовувати.
Ось і ми котимся, що доведеться вчити цитати "великих" Зє і його племені надруковані в зелених книжечках.
21.05.2026 11:45 Відповісти
Трошки дешевші за "фламінго" будуть для закупівлі?
21.05.2026 11:31 Відповісти
Робоча назва нових ракет - бейбі фламінго ))
21.05.2026 11:32 Відповісти
Главное обо всём всем растрындеть заранее... неисправимые )
21.05.2026 11:42 Відповісти
Як вони навчились анонсами годувати людей,та армії від того не легше.
21.05.2026 11:44 Відповісти
А щодо дикої бусифікації та «падіння» вже не тільки з стільця, а і з сосни з смертельними випадками?
21.05.2026 11:46 Відповісти
Березовый Сок: Є така стара притча.
Стояв, якось, осел, прив'язаний до стовпа. Повз проходив диявол і відв'язав того осла. Осел заліз у сад, пожер усі овочі та фрукти й зіпсував увесь сад. Господиня побачила це, взяла рушницю і застрелила осла. На постріл прибіг господар осла, побачив мертвого осла, вихопив рушницю в господині й застрелив її. Тоді чоловік господині взяв гвинтівку і застрелив господаря осла. А діти господаря осла підпалили будинок господаря й господині саду. І тут люди, що зібралися, побачили диявола й запитали його: - Що ти наробив?!» - Я лише відпустив осла на волю, - посміхаючись відповів диявол. Резюме: хочете занапастити країну - дайте волю ослам! До речі, 7 років тому це ще раз на практиці довели в Україні.
Бігав ішак по сцені зі своїм 95-м кварталом і тут дияволу захотілося відв'язати його і впустити в велику політику ....

21.05.2026 11:49 Відповісти
А як щодо того,що еліта країни мовчала про походження сн,лише окремі її представники,як Забужко,Данилюк(Спільна справа) говорили відверто,що далеко не доходило в кожну домівку?
21.05.2026 11:58 Відповісти
А 5-й рік кацапське лайно летить і знищує міста, села та селища, вбиває цивільне населення включно з немовлятами. Де стіна дронів на кордоні, чому не знищуютьця пускові та промислрві пункти на кацапщині, при тому, що є супутникові знімки, де що надходитьця, і де що виробляєтьця, і звідки запускаєтьця! Може вже досить ******* ні про що, а треба все це лайно знищувати, і посадіть нарешті фсбшника ігната за зраду і злив військових таємниць в соцмережах і на лохомарафоні!
21.05.2026 11:49 Відповісти
Краще б розробляли ракети якими можна зносити рашистські заводи які виробляють шахеди. Бо тільки відбиватись це завідомо програшна позиція. Даже при ефективності 90% збиття ракет і шахедів, остальні 10% які прориваються з часом знищать всю Україну
21.05.2026 12:01 Відповісти
 
 