Україна розробляє дешеві ракети для перехоплення "шахедів", - Федоров

Україна тестує дешеві ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими дронами Shahed та готує масштабування виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

"По задачі Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", - сказав він.

За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду.

"Наше завдання - масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних "Shahed", - зазначив міністр.

Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.

Що передувало?

Раніше Федоров повідомив, що учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.

