Україна розробляє дешеві ракети для перехоплення "шахедів", - Федоров
Україна тестує дешеві ракети-перехоплювачі для боротьби з російськими дронами Shahed та готує масштабування виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час зустрічі з медіа заявив міністр оборони України Михайло Федоров.
"По задачі Президента, зараз ми сфокусувалися на створенні дешевих ракет для збиття Shahed. Уже знайшли рішення, які близькі до готовності, та почали їх тестувати", - сказав він.
За словами Федорова, Україна планує масштабувати виробництво таких ракет у десятки разів та сформувати необхідний запас до осінньо-зимового періоду.
"Наше завдання - масштабувати виробництво в десятки разів і мати запас таких ракет на період осені-зими. Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних "Shahed", - зазначив міністр.
Він поінформував, що нові ракети-перехоплювачі мають посилити захист критичної інфраструктури поряд із використанням дронів-перехоплювачів, наголосивши, що для реалізації цього напряму держава надає гранти, розширює виробництво та перезапускає набір команд.
Що передувало?
Раніше Федоров повідомив, що учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... " Лягушка - путешественница!"...
або цитати Мао Дзедуна надруковані у вигляді кишенькових видань в червоній палітурці, призначені для носіння з собою. Для того щоб по-справжньому опанувати ідеями Мао Цзедуна, необхідно знову і знову вивчати цілий ряд основних положень товарища Мао Цзедуна. Деякі найбільш яскраві висловлювання найкраще заучувати напам'ять, постійно вивчати і застосовувати.
Ось і ми котимся, що доведеться вчити цитати "великих" Зє і його племені надруковані в зелених книжечках.
Стояв, якось, осел, прив'язаний до стовпа. Повз проходив диявол і відв'язав того осла. Осел заліз у сад, пожер усі овочі та фрукти й зіпсував увесь сад. Господиня побачила це, взяла рушницю і застрелила осла. На постріл прибіг господар осла, побачив мертвого осла, вихопив рушницю в господині й застрелив її. Тоді чоловік господині взяв гвинтівку і застрелив господаря осла. А діти господаря осла підпалили будинок господаря й господині саду. І тут люди, що зібралися, побачили диявола й запитали його: - Що ти наробив?!» - Я лише відпустив осла на волю, - посміхаючись відповів диявол. Резюме: хочете занапастити країну - дайте волю ослам! До речі, 7 років тому це ще раз на практиці довели в Україні.
Бігав ішак по сцені зі своїм 95-м кварталом і тут дияволу захотілося відв'язати його і впустити в велику політику ....