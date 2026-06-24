Сирський відвідав воїнів на Олександрівському напрямку: обговорили подальші дії, скорегували плани
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку в район ведення активних бойових дій, працював у військових частинах, що виконують завдання із відсічі збройної агресії РФ на Олександрівському напрямку.
Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, Сирський заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Обговорили варіанти подальших дій, скорегував плани.
Також Головнокомандувач відвідав 95 окрему десантно-штурмову бригаду. На місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, ухвалив необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань.
Пріоритети - незмінні
Сирський наголосив, що воїни-десантники ведуть активні оборонні дії та роблять усе, щоб противник не зміг просуватися і закріплюватися.
"Наші пріоритети незмінні – звільнення української території від російських окупантів, збереження життя наших воїнів.
Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та мужність!" - додав він.
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