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Новини Бої на Олександрівському напрямку
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Сирський відвідав воїнів на Олександрівському напрямку: обговорили подальші дії, скорегували плани

Сирський відвідав Олександрівський напрямок

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський здійснив чергову робочу поїздку в район ведення активних бойових дій, працював у військових частинах, що виконують завдання із відсічі збройної агресії РФ на Олександрівському напрямку.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Сирський заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Обговорили варіанти подальших дій, скорегував плани.

Також Головнокомандувач відвідав 95 окрему десантно-штурмову бригаду. На місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, ухвалив необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань.

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Пріоритети - незмінні

Сирський наголосив, що воїни-десантники ведуть активні оборонні дії та роблять усе, щоб противник не зміг просуватися і закріплюватися.

"Наші пріоритети незмінні – звільнення української території від російських окупантів, збереження життя наших воїнів.

Дякую кожному військовослужбовцю за стійкість та мужність!" - додав він.

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Автор: 

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