Сили оборони активізували дії на Олександрівському напрямку та тиснуть на російські війська, - Волошин

Сили оборони України ведуть активні дії на Олександрівському напрямку, намагаючись перехопити тактичну ініціативу у російських військ і змусити їх перейти до оборони на окремих ділянках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Олександрівський напрямок - це той напрямок, де Сили оборони України намагаються перехопити тактичну ініціативу, і на деяких ділянках фронту навіть примусити ворога перейти до оборонних дій", - сказав Волошин.

Також читайте: Сирський відвідав воїнів на Олександрівському напрямку: обговорили подальші дії, скорегували плани

За його словами, ситуація на цій ділянці фронту залишається непростою, однак українські військові продовжують активно діяти, щоб покращити тактичне становище.

"Там ми проводимо доволі активні й певною мірою успішні дії, оскільки ворог втрачає свою тактичну ініціативу", - зауважив речник.

Волошин додав, що найбільша кількість бойових зіткнень на півдні фіксується на Гуляйпільському напрямку.

"Там (Гуляйпільський напрямок - ред.) противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії, які підтримуються ворожим вогнем і артилерією із застосуванням ворожих дронів", - сказав Волошин.

За його даними, йдеться про ділянки на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне та Гуляйпільське. Саме там російські війська ведуть одні з найінтенсивніших атак на південному фронті, сказав речник.

Читайте: На фронті зафіксовано 28 боєзіткнень, найактивніше ворог діє на Лиманському напрямку, - Генштаб

"На всьому Гуляйпільському напрямку за добу фіксується десь понад два десятки, навіть інколи три десятки бойових зіткнень", - додав він.

Також він розповів, що на північ від Гуляйполя - від району Варварівки до Добропілля - російські війська намагаються просунутися у напрямку Тернуватого та Косівцевого. Окупанти також прагнуть захопити Воздвижівку та вийти на визначені командуванням рубежі, однак реалізувати ці завдання їм не вдається.

Дивіться: Пілоти винищувачів МіГ-29 авіабомбами знищили бліндажі та боєкомплект окупантів. ВIДЕО

"Крім того, тут ворог активний і в застосування авіації, завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами по населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення", - підсумував Волошин.