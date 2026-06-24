На фронте зафиксировано 28 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Лиманском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 28 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 24 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Нескучное, Рожковичи, Коренек, Потаповка, Гаврилова Слобода, Волфино, Стариково, Сопич, Бачевск, Будки, Рыжевка, Бунякино, Козачье.

Авиаудары пришлись на Ямполь и Товстодубово.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 18 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении захватчики дважды пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Ветеринарное и Синельниково. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Новоосиново.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Шейковка, Дробышево, Лиман, Озерное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Ризниковки и в сторону Рай-Александровки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении наши защитники отразили шесть атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты пять раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Атаки отбиты в районах населенных пунктов Сухецкое, Новоалександровка, Гришино, Котлино и Филия.

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На Александровском направлении наступательных действий противника на данный момент не зафиксировано

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили четыре вражеские атаки в сторону населенных пунктов Горькое и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском и Приднепровском направлениях попыток оккупантов продвигаться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдалось.