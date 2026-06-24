Иволжанское на Сумщине - под полным контролем Сил обороны, заявления РФ о "захвате" - вымысел, - ГВ "Курск"

Распространяемая российскими пропагандистами информация о якобы "захвате" села Иволжанское в Сумской области подразделениями ГВ "Север" является вымыслом.

Об этом сообщили в центре коммуникаций группировки войск "Курск", передает Цензор.НЕТ.

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Под полным контролем

"Населённый пункт находится под полным контролем Сил обороны Украины и расположен в глубоком тылу наших позиций. Никаких штурмовых действий или присутствия врага в этом районе нет", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сообщения о боях с участием 71-й бригады являются очередной манипуляцией россиян, которые "наобум берут названия украинских подразделений и вписывают их на карту, рисуя стрелочки своих "наступлений"".

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"Линия фронта"

"Очевидно, устав получать по шее на собственной границе, российские генералы сдвигают линию фронта единственным доступным им способом — с помощью клавиатуры.

Поэтому пока противник преодолевает километры в воображении вражеских офицеров, единственная территория, которую они действительно надежно контролируют, — это их собственная лента новостей. Желаем и в дальнейшем уверенно удерживать этот рубеж", — отмечают в группировке.

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