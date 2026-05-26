Рясное на Сумщине остается под контролем ВСУ, - 14-й Армейский корпус
Село Рясное в Сумской области находится под контролем украинских войск, а российские сообщения являются информационной манипуляцией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в 14-м Армейском корпусе.
Подразделения Сил обороны Украины держат оборону на определенных рубежах, осуществляют меры по сдерживанию захватчиков и наносят противнику значительные потери в живой силе. Попытка врага выдать желаемое за действительное, упоминая участие украинских "штурмовых групп" и придумывая "недельные бои", имеет целью лишь оправдание собственных неудач и создание иллюзии "пояса безопасности" для внутреннего российского потребителя", – говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины, ситуация полностью под контролем.
14 АК призвал доверять исключительно официальным источникам и "не распространять выдумки оккупантов, которые пытаются компенсировать отсутствие реальных успехов на фронте медийными манипуляциями".
Что предшествовало?
Российские пропагандистские ресурсы и отдельные военные корреспонденты распространяли заявления о якобы захвате или потере Украиной контроля над селом Рясное Краснопольской громады в Сумской области. Такие сообщения подавались как часть "создания буферной зоны" вдоль границы.
