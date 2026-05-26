Рясне на Сумщині залишається під контролем ЗСУ, - 14-й Армійський корпус

Село Рясне у Сумській області перебуває під контролем українських військ, а російські повідомлення є інформаційною маніпуляцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у 14-му Армійському корпусі.

Підрозділи Сил оборони України тримають оборону на визначених рубежах, здійснюють заходи зі стримування загарбників та завдають противнику значних втрат у живій силі. Спроба ворога видати бажане за дійсне, згадуючи участь українських "штурмових груп" та вигадуючи "тижневі бої", має на меті лише виправдання власних невдач та створення ілюзії "смуги безпеки" для внутрішнього російського споживача", – йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що населений пункт перебуває під контролем Збройних сил України, ситуація повністю керована.

14 АК закликав довіряти виключно офіційним джерелам та "не поширювати вигадки окупантів, які намагаються компенсувати відсутність реальних успіхів на фронті медійними маніпуляціями".

Що передувало?

Російські пропагандистські ресурси та окремі воєнкори поширювали заяви про нібито захоплення або втрату контролю Україною над селом Рясне Краснопільської громади на Сумщині. Такі повідомлення подавалися як частина "створення буферної зони" вздовж кордону.

