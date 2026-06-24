Іволжанське на Сумщині - під повним контролем Сил оборони, заяви РФ про "захоплення" - вигадка, - УВ "Курськ"

Поширена російськими пропагандистами інформація про нібито "захоплення" села Іволжанське Сумської області підрозділами ГВ "Сєвєр" є вигадкою.

Про це повідомили в центрі комунікацій угруповання військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ.

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Під повним контролем

"Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України і розташований у глибокому тилу наших позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що повідомлення про бої за участі 71 бригади є черговою маніпуляцією росіян, які "навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх "наступів"".

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"Лінія фронту"

"Очевидно, втомившись отримувати на горіхи у власному прикордонні, російські генерали посувають лінію фронту єдиним доступним їм способом – клавіатурою.

Тому поки противник долає кілометри в уяві ворожих офіцерів, єдина територія, яку вони справді надійно контролюють, це їхня власна стрічка новин. Бажаємо й надалі впевнено тримати цей рубіж", - наголошують в угрупованні.

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