Россия несколько снизила активность пехоты в Сумской области, при этом активизировалась в Харьковской области, - ГПСУ

Российские войска активизировали штурмовые действия на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Активность противника в последнее время в плане попыток именно штурмовых действий значительно возросла в наших полосах обороны на Лиманском и Купянском направлениях.

Практически ежедневно отмечаются такие штурмовые действия. Как, собственно, и на Покровском направлении, где попытки штурмовых действий противника не прекращаются уже довольно долгое время", - рассказал он.

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Ситуация на границе с РФ

"Могу отметить, что несколько снизилась активность пехотных групп противника в пределах Сумской области, в полосах обороны, где позиции удерживают пограничные подразделения.

Зато не прекращаются такие действия в пределах Харьковской области, особенно в направлении населенного пункта Волчанские Хутора и в целом в пределах Волчанской громады, в частности в направлении населенного пункта Дигтярное, а также Дворичанское", - добавил Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ напомнил, что на прошлой неделе было уничтожено 266 оккупантов, еще 365 - ранены, а двое взяты в плен.

В плен оккупанты были взяты именно на Волчанском направлении.

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