На Черниговщине не фиксируется попыток проникновения ДРГ, но продолжаются обстрелы, - Демченко

На границе Черниговской области с Россией попыток армии РФ проникнуть на украинскую территорию пока не наблюдается, зато преобладают обстрелы с той стороны границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"На данный момент в Черниговской области на линии границы с Россией мы не фиксируем активности передвижения, попыток проникновения пехотных или диверсионно-разведывательных групп. Но для этого региона сохраняется риск изменения тактики противника. На данный момент преобладают обстрелы из артиллерии, периодически — из авиации, а также обстрелы с помощью БПЛА", — сказал Демченко.

В то же время, по его словам, наблюдаются попытки проникновения вражеских ДРГ на Черниговщину и Сумщину с целью минирования украинской территории, и на это направлено внимание Сил обороны.

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"Для Черниговской и Сумской областей сохраняется, в частности, угроза применения врагом своих ДРГ. Несмотря на то, что активность таких действий противника за последнее время существенно уменьшилась, попытки периодически все же имеют место, в частности, с целью минирования местности в надежде, что на таких устройствах подорвутся украинские воины. Поэтому каждая составляющая Сил обороны располагает антидиверсионными резервами и пристально следит за границей и приграничной зоной с помощью беспилотников, чтобы вовремя раскрыть такие попытки врага — особенно, если они будут нарастать", — заверил Демченко.

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