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Новости Атаки ДРГ на приграничье
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Активность российских ДРГ в приграничной зоне существенно снизилась, - Демченко

ДРГ на границе Украины

Активность российских диверсионно-разведывательных групп на приграничных территориях Черниговской, Сумской и Харьковской областей снизилась.

Об этом в эфире сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Враг меняет тактику

"В целом за очень длительный период активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась. Враг понимает, что у него другая задача - он планирует создать буферную зону, и для этого больше подходит применение пехотных групп", - отметил Демченко.

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Угроза сохраняется

В то же время он подчеркнул, что угроза применения диверсионно-разведывательных групп сохраняется.

"Нельзя сказать, что эта угроза сошла полностью на нет, но активности такой, как это было раньше, сейчас, к счастью, не фиксируется", - сказал представитель ГПСУ.

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граница (5394) Демченко Андрей (351) ДРГ (146)
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Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - зазначив Демченко. Рашист ,окупувавши потрібні йому українські території,для створення буферної зони , переходить до захисту окупованих територій, а не до застосування диверсійно- розвідувальних груп
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14.06.2026 10:47 Ответить
А з аеродрому "Зябровка", з Гомельщини, кожної ночі летять зграї "шахедів" та "Гербер"... Місцеві, у Добрянці та Горностаївці, чують їх трохтіння...
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