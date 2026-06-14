Активність російських ДРГ у прикордонні суттєво знизилася, - Демченко
Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей знизилася.
Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ворог змінює тактику
"Загалом за дуже довгий період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - зазначив Демченко.
Загроза залишається
Водночас він наголосив, що загроза застосування диверсійно-розвідувальних груп зберігається.
"Не можна сказати, що ця загроза зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується", - сказав речник ДПСУ.
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