Активність російських ДРГ у прикордонні суттєво знизилася, - Демченко

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей знизилася.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ворог змінює тактику

"Загалом за дуже довгий період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - зазначив Демченко.

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Загроза залишається

Водночас він наголосив, що загроза застосування диверсійно-розвідувальних груп зберігається.

"Не можна сказати, що ця загроза зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується", - сказав речник ДПСУ.

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