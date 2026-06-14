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Новини Атаки ДРГ на прикордоння Сумщини
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Активність російських ДРГ у прикордонні суттєво знизилася, - Демченко

дрг на кордоні України

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей знизилася.

Про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ворог змінює тактику

"Загалом за дуже довгий період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - зазначив Демченко.

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Загроза залишається

Водночас він наголосив, що загроза застосування диверсійно-розвідувальних груп зберігається.

"Не можна сказати, що ця загроза зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується", - сказав речник ДПСУ.

Також читайте: На кордоні з Україною зберігається загроза від ДРГ РФ, - ДПСУ

Автор: 

кордон (5006) Демченко Андрій (411) ДРГ (155)
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Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - зазначив Демченко. Рашист ,окупувавши потрібні йому українські території,для створення буферної зони , переходить до захисту окупованих територій, а не до застосування диверсійно- розвідувальних груп
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14.06.2026 10:47 Відповісти
А з аеродрому "Зябровка", з Гомельщини, кожної ночі летять зграї "шахедів" та "Гербер"... Місцеві, у Добрянці та Горностаївці, чують їх трохтіння...
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14.06.2026 10:57 Відповісти
Піндьож. Потужний і Незламний
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14.06.2026 12:01 Відповісти
 
 