На Чернігівщині не фіксують спроб заходу ДРГ, але тривають обстріли, - Демченко

На лінії кордону Чернігівської області з Росією спроб армії РФ зайти на українську територію наразі не спостерігається, натомість переважають обстріли з того боку кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Станом на зараз у Чернігівській області на лінії кордону з Росією активності руху, спроб заходу піхотних або диверсійно-розвідувальних груп ми не фіксуємо. Але для цього регіону ризик зміни тактики ворога залишається. Станом на зараз переважають обстріли з артилерії, авіації періодично й обстріли за допомогою БПЛА", - сказав Демченко.

Водночас, за його словами, є спроби заходу ворожих ДРГ на Чернігівщині та Сумщині з метою мінування української території, і до цього прикуто увагу Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активність російських ДРГ у прикордонні суттєво знизилася, - Демченко

"Для Чернігівської та Сумської областей зберігається, зокрема, загроза застосування ворогом своїх ДРГ. Попри те, що активність таких дій противника за останній час суттєво зменшилася, але спроби періодично є, зокрема, з метою мінування місцевості з надією, що на таких засобах підірвуться українські воїни. Тому кожна складова Сил оборони має антидиверсійні резерви й пильно стежить за кордоном, прикордонням за допомогою безпілотників, аби вчасно викрити такі спроби ворога - особливо, якщо вони будуть нарощуватися", - запевнив Демченко.

Також дивіться: Рашисти вдарили по ліцею на Чернігівщині, який нещодавно відбудували після ударів РФ. ФОТОрепортаж