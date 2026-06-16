На Чернігівщині не фіксують спроб заходу ДРГ, але тривають обстріли, - Демченко
На лінії кордону Чернігівської області з Росією спроб армії РФ зайти на українську територію наразі не спостерігається, натомість переважають обстріли з того боку кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Станом на зараз у Чернігівській області на лінії кордону з Росією активності руху, спроб заходу піхотних або диверсійно-розвідувальних груп ми не фіксуємо. Але для цього регіону ризик зміни тактики ворога залишається. Станом на зараз переважають обстріли з артилерії, авіації періодично й обстріли за допомогою БПЛА", - сказав Демченко.
Водночас, за його словами, є спроби заходу ворожих ДРГ на Чернігівщині та Сумщині з метою мінування української території, і до цього прикуто увагу Сил оборони.
"Для Чернігівської та Сумської областей зберігається, зокрема, загроза застосування ворогом своїх ДРГ. Попри те, що активність таких дій противника за останній час суттєво зменшилася, але спроби періодично є, зокрема, з метою мінування місцевості з надією, що на таких засобах підірвуться українські воїни. Тому кожна складова Сил оборони має антидиверсійні резерви й пильно стежить за кордоном, прикордонням за допомогою безпілотників, аби вчасно викрити такі спроби ворога - особливо, якщо вони будуть нарощуватися", - запевнив Демченко.
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Водночас, за його словами, є спроби заходу ворожих ДРГ на Чернігівщині Джерело: https://censor.net/ua/n4008694
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