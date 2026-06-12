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Новини Фото Обстріли Чернігівщини
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Рашисти вдарили по ліцею на Чернігівщині, який нещодавно відбудували після ударів РФ. ФОТОрепортаж

Російські окупанти били по Чернігівській області протягом ночі. Пошкоджено ліцей. Під атакою також цивільне авто, що розвозило хліб.

Про це повідомив глава ОВА Чаус, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вночі російські окупанти били по селищу Михайло-Коцюбинське. Внаслідок цього було пошкоджено місцевий ліцей, виникла пожежа.

Нещодавно його відбудували після того, як у 2022 році росіяни били по ньому ракетою.

Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня

Читайте також: Атака дронів на Полтавщину: пошкоджено цех підприємства, виникла пожежа

Також відомо про щонайменше шість пошкоджених у селищі домогосподарств внаслідок цієї нічної атаки. Одну оселю зруйновано. Пошкоджень зазнав і шкільний автобус.

У Семенівці вночі росіяни FPV-дроном атакували ще одну автівку, яка розвозить хліб. Також ударний БпЛА влучив по території підприємства в місті – горіла складська будівля. Пожежу ліквідували.

Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 12 червня

Були удари по енергетиці. 

Читайте: Рашисти вдарили FPV-дроном по авто, що розвозило хліб на Чернігівщині: постраждав чоловік. ФОТО

Автор: 

обстріл (34458) Чернігівська область (1392) Новгород-Сіверський район (94) Чернігівський район (198) Семенівка (30) Михайло-Коцюбинське (1)
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Мільйони відмили і кінці у воду.
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12.06.2026 09:24 Відповісти
100%
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12.06.2026 09:39 Відповісти
Сізифова праця - війна
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12.06.2026 09:30 Відповісти
а хто навів? замовники реконструкції?
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12.06.2026 09:55 Відповісти
"Типа" тупі, взяли під обстрілами відбудували.
А найвеличніший податки піднімає, бо грошей нема.
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12.06.2026 10:00 Відповісти
Знову є де пиляти гроші. Ось вам приклад - кому війна- кому мать радна.
Невже в нас не вистачає будівель для тимчасового розміщення якоїсь школи?
Чи гранти та різні нички не дають спокійно спати. Гроші самі себе не вкрадуть.
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12.06.2026 10:00 Відповісти
 
 