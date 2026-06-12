Рашисти вдарили по ліцею на Чернігівщині, який нещодавно відбудували після ударів РФ. ФОТОрепортаж
Російські окупанти били по Чернігівській області протягом ночі. Пошкоджено ліцей. Під атакою також цивільне авто, що розвозило хліб.
Про це повідомив глава ОВА Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вночі російські окупанти били по селищу Михайло-Коцюбинське. Внаслідок цього було пошкоджено місцевий ліцей, виникла пожежа.
Нещодавно його відбудували після того, як у 2022 році росіяни били по ньому ракетою.
Також відомо про щонайменше шість пошкоджених у селищі домогосподарств внаслідок цієї нічної атаки. Одну оселю зруйновано. Пошкоджень зазнав і шкільний автобус.
У Семенівці вночі росіяни FPV-дроном атакували ще одну автівку, яка розвозить хліб. Також ударний БпЛА влучив по території підприємства в місті – горіла складська будівля. Пожежу ліквідували.
Були удари по енергетиці.
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А найвеличніший податки піднімає, бо грошей нема.
Невже в нас не вистачає будівель для тимчасового розміщення якоїсь школи?
Чи гранти та різні нички не дають спокійно спати. Гроші самі себе не вкрадуть.