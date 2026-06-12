Атака дронів на Полтавщину: пошкоджено цех підприємства, виникла пожежа
Вночі в Полтавському районі російський безпілотник влучив у цех підприємства. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.
"Сьогодні вночі у Полтавському районі ворожий БпЛА влучив у цех одного з промислових підприємств. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Обійшлося без постраждалих.
Що передувало?
У ніч проти 11 червня російські окупанти атакували Полтавський район балістичними ракетами. За даними ОВА, зруйновано обʼєкт агропромислового комплексу.
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