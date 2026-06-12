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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Атака дронів на Полтавщину: пошкоджено цех підприємства, виникла пожежа

Вибухи на Полтавщині: дрон влучив у цех підприємства, спалахнула пожежа

Вночі в Полтавському районі російський безпілотник влучив у цех підприємства. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Сьогодні вночі у Полтавському районі ворожий БпЛА влучив у цех одного з промислових підприємств. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

Що передувало?

У ніч проти 11 червня російські окупанти атакували Полтавський район балістичними ракетами. За даними ОВА, зруйновано обʼєкт агропромислового комплексу.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5963) обстріл (34458) Полтавська область (1399) Полтавський район (128)
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