Атака дронів на Полтавщину: пошкоджено цех підприємства, виникла пожежа

Вночі в Полтавському районі російський безпілотник влучив у цех підприємства. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Сьогодні вночі у Полтавському районі ворожий БпЛА влучив у цех одного з промислових підприємств. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

Що передувало?

У ніч проти 11 червня російські окупанти атакували Полтавський район балістичними ракетами. За даними ОВА, зруйновано обʼєкт агропромислового комплексу.

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