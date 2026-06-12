Атака дронов на Полтавскую область: поврежден цех предприятия, возник пожар
Ночью в Полтавском районе российский беспилотник попал в цех предприятия. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели. Пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивнич.
"Сегодня ночью в Полтавском районе вражеский БПЛА попал в цех одного из промышленных предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС", - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
Что предшествовало?
В ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Полтавский район баллистическими ракетами. По данным ОВА, разрушен объект агропромышленного комплекса.
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