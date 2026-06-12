Россия атаковала Николаев "Шахедами": трое раненых, повреждены дома и автомобили

В ночь на 12 июня российские войска нанесли удар беспилотниками по Николаеву. В результате вражеского обстрела пострадали трое мирных жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

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По словам главы ОГА, в результате атаки БПЛА типа Shahed ранения получили трое гражданских лиц.

"В результате атаки "Шахедов" на город ранены три человека, все госпитализированы", – сообщил Виталий Ким.

Информация о состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.

Повреждены жилые дома и автомобили

В результате удара российских беспилотников в Николаеве также зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

В частности, повреждения получили частные жилые дома и автомобили местных жителей.

Последствия атаки устанавливаются

На местах попаданий работают экстренные службы. Специалисты документируют последствия очередной российской атаки и уточняют объемы нанесенного ущерба.

Информация о возможных дополнительных пострадавших или новых разрушениях может быть обновлена после завершения работы соответствующих служб.

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