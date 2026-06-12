Россия массированно атаковала Шосткинскую громаду БПЛА: погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения
В ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Шосткинской громаде Сумской области. В результате атаки погибла 44-летняя женщина, ещё одна местная жительница получила тяжёлые травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.
По словам главы ОГА, удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры.
"Массированный удар беспилотниками этой ночью враг нанес по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде. К сожалению, в результате атаки погибла 44-летняя женщина", – отметил Григоров.
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии
Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Информация о ее состоянии уточняется.
В результате вражеской атаки значительные разрушения понесло трехэтажное нежилое здание. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и документируют очередное военное преступление РФ. Все обстоятельства и масштабы разрушений устанавливаются.
Что предшествовало?
Вечером 11 июня российская армия атаковала Сумы беспилотником, попав в жилой дом. Около 22:10 зафиксирован удар вражеского беспилотника типа "Молния" в стену многоэтажного жилого дома в Заречном районе города.
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