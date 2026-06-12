Россия массированно атаковала Шосткинскую громаду БПЛА: погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения



В ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Шосткинской громаде Сумской области. В результате атаки погибла 44-летняя женщина, ещё одна местная жительница получила тяжёлые травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

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По словам главы ОГА, удар был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры.

"Массированный удар беспилотниками этой ночью враг нанес по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде. К сожалению, в результате атаки погибла 44-летняя женщина", – отметил Григоров.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии

Еще одна женщина, 33 лет, получила тяжелые травмы. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь. Информация о ее состоянии уточняется.

В результате вражеской атаки значительные разрушения понесло трехэтажное нежилое здание. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и документируют очередное военное преступление РФ. Все обстоятельства и масштабы разрушений устанавливаются.

Что предшествовало?

Вечером 11 июня российская армия атаковала Сумы беспилотником, попав в жилой дом. Около 22:10 зафиксирован удар вражеского беспилотника типа "Молния" в стену многоэтажного жилого дома в Заречном районе города.

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