Росія масовано атакувала Шосткинську громаду БпЛА: загинула жінка, ще одна дістала важкі поранення



У ніч проти 12 червня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка, ще одна місцева жителька зазнала тяжких травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

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За словами очільника ОВА, удар було завдано по об'єкту цивільної інфраструктури.

"Масованого удару безпілотниками цієї ночі ворог завдав по об’єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді. На жаль, внаслідок атаки загинула 44-річна жінка", – зазначив Григоров.

Постраждала перебуває у важкому стані

Ще одна жінка, 33 років, дістала важкі травми. Наразі медики надають їй необхідну допомогу. Інформація про її стан уточнюється.

Унаслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнала триповерхова нежитлова будівля. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та документують черговий воєнний злочин РФ. Усі обставини та масштаби руйнувань встановлюються.

Що передувало?

Увечері 11 червня російська армія атакувала Суми безпілотником, влучивши у житловий будинок. Близько 22:10 зафіксовано удар ворожого безпілотника типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.

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