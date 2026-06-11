Ворог знову вдарив по Конотопу: є загибла та поранені

Зранку 11 червня російські окупанти знову атакували Конотоп безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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"Приліт по цивільній інфраструктурі. Там, куди прилетіло, були люди….

Триває пошуково-рятувальна операція. Задіяні всі служби", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9:26 стало відомо про двох постраждалих. За інформацією міського голови, в них зафіксовані опіки та акубаротравми.

"Один з них у важкому стані", - додав Семеніхін.

Жертва удару

Згодом міський голова повідомив, що внаслідок російського удару загинула жінка 1984 року народження.

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