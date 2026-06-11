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Ворог знову вдарив по Конотопу: є загибла та поранені
Зранку 11 червня російські окупанти знову атакували Конотоп безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Приліт по цивільній інфраструктурі. Там, куди прилетіло, були люди….
Триває пошуково-рятувальна операція. Задіяні всі служби", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:26 стало відомо про двох постраждалих. За інформацією міського голови, в них зафіксовані опіки та акубаротравми.
"Один з них у важкому стані", - додав Семеніхін.
Жертва удару
Згодом міський голова повідомив, що внаслідок російського удару загинула жінка 1984 року народження.
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