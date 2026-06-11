Конотоп під атакою РФ: є влучання по інфраструктурі, частина міста без газу (оновлено). ФОТО

Протягом ночі 11 червня, російська окупаційна армія атакувала Конотоп у Сумській області. У місті зафіксовано "прильоти".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

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За його словами, останній удар було зафіксовано о 7:01.

"Удар по інфраструктурі. Частина міста без газопостачання. Є пошкодження житлових будинків", - зазначив міський голова.

Водночас місцеві телеграм-канали повідомляють про перебої з електропостачанням у місті.

Також, за словами Семеніхіна, вночі російські війська влучили по транспортній інфраструктурі Конотопа.

Офіційна інформація щодо масштабу руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

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"Стало відомо про одну постраждалу жінку, 1984 року народження. Уламкове поранення ноги", згодом повідомив Семеніхін.

Зазначається, що жінку не госпіталізовано, проходить лікування амбулаторно.

Також внаслідок атаки місто без електроенергії і без водопостачання.

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Перші наслідки атаки





