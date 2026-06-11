Конотоп под ударом РФ: есть попадания по инфраструктуре, часть города без газа (обновлено). ФОТО
В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Конотоп в Сумской области. В городе зафиксированы "попадания".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
По его словам, последний удар был зафиксирован в 7:01.
"Удар по инфраструктуре. Часть города без газоснабжения. Есть повреждения жилых домов", — отметил мэр.
В то же время местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением в городе.
Также, по словам Семенихина, ночью российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Конотопа.
Официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Обновление
"Стало известно об одной пострадавшей женщине, 1984 года рождения. Осколочное ранение ноги", впоследствии сообщил Семенихин.
Отмечается, что женщина не госпитализирована, проходит лечение амбулаторно.
Также в результате атаки город без электроэнергии и без водоснабжения.
Первые последствия атаки
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