Конотоп под ударом РФ: есть попадания по инфраструктуре, часть города без газа (обновлено). ФОТО

В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Конотоп в Сумской области. В городе зафиксированы "попадания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

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По его словам, последний удар был зафиксирован в 7:01.

"Удар по инфраструктуре. Часть города без газоснабжения. Есть повреждения жилых домов", — отметил мэр.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением в городе.

Также, по словам Семенихина, ночью российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Конотопа.

Официальная информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

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"Стало известно об одной пострадавшей женщине, 1984 года рождения. Осколочное ранение ноги", впоследствии сообщил Семенихин.

Отмечается, что женщина не госпитализирована, проходит лечение амбулаторно.

Также в результате атаки город без электроэнергии и без водоснабжения.

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Первые последствия атаки





