Днепропетровщина под ударом: 1 погибший и 16 раненых после атак РФ. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали область с помощью дронов и авиабомб. Больше всего пострадали Синельниковский район и Павлоград.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Синельниковский район
По Васильковской громаде россияне нанесли удар семью КАБами. К сожалению, погиб человек. Искренние соболезнования родным.
Ранены трое человек. Им оказана необходимая помощь.
Произошли пожары. Уничтожен автомагазин, частично разрушены 2 дома, повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, летняя кухня, 3 автомобиля.
По Украинской громаде нанесли удар БПЛА. Произошел пожар. Повреждено фермерское хозяйство.
Никопольский район
Оккупанты наносили удары FPV по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской, Покровской сельской и городской громадам.
Произошел пожар. Повреждены предприятие и частный дом.
Криворожский район
В результате атаки FPV в Зеленодольской громаде пострадал человек.
Поврежден электровелосипед.
Павлоградский район
В результате вчерашней атаки БПЛА в Павлограде пострадали 12 человек, среди них – ребенок. Горела многоэтажка. Повреждено пожарное депо.
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