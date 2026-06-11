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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Днепропетровщина под ударом: 1 погибший и 16 раненых после атак РФ. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали область с помощью дронов и авиабомб. Больше всего пострадали Синельниковский район и Павлоград.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Синельниковский район

По Васильковской громаде россияне нанесли удар семью КАБами. К сожалению, погиб человек. Искренние соболезнования родным.

Ранены трое человек. Им оказана необходимая помощь.

Произошли пожары. Уничтожен автомагазин, частично разрушены 2 дома, повреждены 10 частных домов, 3 хозяйственные постройки, летняя кухня, 3 автомобиля.

По Украинской громаде нанесли удар БПЛА. Произошел пожар. Повреждено фермерское хозяйство.

Никопольский район

Оккупанты наносили удары FPV по Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской, Покровской сельской и городской громадам.

Произошел пожар. Повреждены предприятие и частный дом.

Криворожский район

В результате атаки FPV в Зеленодольской громаде пострадал человек. 
Поврежден электровелосипед.

Павлоградский район

В результате вчерашней атаки БПЛА в Павлограде пострадали 12 человек, среди них – ребенок. Горела многоэтажка. Повреждено пожарное депо.

Массированные удары по Днепропетровской области: разрушения и десятки пострадавших
Массированные удары по Днепропетровской области: разрушения и десятки пострадавших
Массированные удары по Днепропетровской области: разрушения и десятки пострадавших
Массированные удары по Днепропетровской области: разрушения и десятки пострадавших
Массированные удары по Днепропетровской области: разрушения и десятки пострадавших

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Павлоград: повреждено многоэтажное здание, среди раненых 13-летний мальчик. ФОТО (обновлено)

Автор: 

обстрел (33093) Павлоград (228) Никополь (1398) Днепропетровская область (5306) Криворожский район (382) Никопольский район (793) Павлоградский район (159) Синельниковский район (558)
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11.06.2026 08:42 Ответить
 
 