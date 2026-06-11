Дніпропетровщина під ударом: 1 загиблий і 16 поранених після атак РФ. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували область дронами та авіабомбами. Найбільше постраждали Синельниківський район і Павлоград.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Синельниківський район

По Васильківській громаді росіяни вдарили сімома КАБами. На жаль, загинула людина. Щирі співчуття рідним.

Поранені троє людей. Їм надали необхідну допомогу.

Сталися пожежі. Знищений автомагазин, частково зруйновані 2 оселі, пошкоджені 10 приватних будинків, 3 господарські споруди, літня кухня, 3 авто.

По Українській громаді вдарили БпЛА. Сталася пожежа. Пошкоджене фермерське господарство.

Нікопольський район

Окупанти били FPV по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській сільській та міській громадах.

Сталася пожежа. Пошкоджене підприємство та приватний будинок.

Криворізький район

Внаслідок атаки FPV у Зеленодольській громаді постраждала людина.

Пошкоджений електровелосипед.

Павлоградський район

Через вчорашню атаку БпЛА у Павлограді постраждали 12 людей, серед них – дитина. Горіла багатоповерхівка. Пошкоджене пожежне депо.











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